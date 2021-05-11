В Днепре ученик восьмого класса попал в реанимацию с острым отравлением алкоголем.
Читайте такжеВ Одесской области 6-летний мальчик напился водки на кладбищеОб этом пишет местный сайт «Наше місто» со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что, кроме алкогольного отравления, на предплечьях у школьника были множественные резаные раны. По предварительной информации, школьник пытался покончить с собой.
Мать школьника рассказала, что была дома и выпивала, когда он пришел домой пьяный, но тогда она не придала этому значения. Когда школьник вернулся после прогулки уже после полуночи, женщина увидела у него резаные раны и поинтересовалась, откуда они у него. Подросток объяснил, что они появились случайно. После этого парень снова отправился на улицу, вернулся уже в 03:30 и потерял сознание. Женщина вызвала «скорую помощь».
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