Предположительно, восьмиклассник пытался покончить с собой.

В Днепре ученик восьмого класса попал в реанимацию с острым отравлением алкоголем.

Читайте такжеВ Одесской области 6-летний мальчик напился водки на кладбищеОб этом пишет местный сайт «Наше місто» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что, кроме алкогольного отравления, на предплечьях у школьника были множественные резаные раны. По предварительной информации, школьник пытался покончить с собой.

Мать школьника рассказала, что была дома и выпивала, когда он пришел домой пьяный, но тогда она не придала этому значения. Когда школьник вернулся после прогулки уже после полуночи, женщина увидела у него резаные раны и поинтересовалась, откуда они у него. Подросток объяснил, что они появились случайно. После этого парень снова отправился на улицу, вернулся уже в 03:30 и потерял сознание. Женщина вызвала «скорую помощь».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц