Сегодня прошла репетиция, в ходе которой катера отработали торжественное прохождение и продемонстрировали отдельные элементы показательных действий.

В День Независимости в Киеве на Днепре состоится речной парад катеров.

Как сообщили в МВД Украины, сегодня, 20 августа, катера Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провели совместные тренировки.

Как отметили в МВД, в этом году впервые за годы независимости Украины на реке Днепр вблизи Киевского речного вокзала состоится демонстрация совместных действий сил сектора безопасности и обороны государства.

Читайте такжеВоенные во время репетиции парада в Киеве спели известную песенку о Путине (видео)

В целом к совместным тренировкам привлечены около 100 правоохранителей и военнослужащих и 20 катеров и судов, которые отработали торжественное прохождение и продемонстрировали отдельные элементы запланированных показательных действий.

От Морской охраны Государственной пограничной службы в параде на воде примут участие: 2 катера Safe Boat 27 10 отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор" и малый катер Морской охраны UMS-1000.

От Национальной полиции Украины: 4 многофункциональных катера TUNA UMS 600, катер 865 CABIN, специальный штурмовой катер Spirit 585.

От Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям: аварийно-спасательный катер на воздушной подушке "МАРС-700", пожарный катер "UMS-865", самоходное моторное судно "Crownline 270 CR" катер по разминированию "СКР СПРУТ", водолазно-спасательный катер "Спасатель 101".

Во время тренировок состоялась показательная демонстрация оказания помощи аварийному катеру с десантированием спасательной парашютно-десантной группы. Отработана высадка групп спецназа и десанта на побережье с привлечением скоростных катеров Willard и БТР-80.

Предполагается, что к мероприятию также будет привлечена морская авиация ВМС и авиация Воздушных сил и армейская авиация Сухопутных войск ВСУ. В частности, состоится пролет самолетов Су-25, вертолетов Ми-8 и Ми-14ПЧ. Завершится действо прохождением буксиров с фонтанированием и катеров коммунальной аварийно-спасательной службы, яхт и катеров яхт-клубов Киева.

Читайте такжеНа репетиции парада ко Дню Независимости военные скандировали матерную кричалку о Путине (видео)

Парад ко Дню Независимости: как это будет

В Киеве на Крещатике пройдут три колонны:

Пешая - представители всех сил безопасности и обороны Украины, кинологические подразделения Украины.

Воздушная - Воздушные силы, Сухопутные войска, Военно-морские силы, Государственная пограничная служба Украины, Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, государственное предприятие "Антонов".

Механизированная - вооружение и военная техника сил безопасности и обороны Украины, а также военная техника стран-партнеров.

Обещают, что с Труханова острова дополнительно запустят артиллерийский салют, а в конце парада будет пролет боевых самолетов, спуск сигнальных ракет и дым, окрашенный в цвета государственного флага Украины.

Автор: Инна Андалицкая