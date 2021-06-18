Вследствие сделки государству нанесено более 27 млн грн убытков.

В Черниговской области чиновники незаконно продали государственный хлебокомбинат.

Как сообщает Офис генпрокурора, сообщено о подозрении бывшему заместителю начальника Главного управления ГФС в Черниговской области и заместителю начальника управления Фонда государственного имущества Украины по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса), а частному оценщику по факту злоупотребления полномочиями и служебного подлога (ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса).

По данным следствия, заместитель начальника Главного управления ГФС в Черниговской области с нарушением требований налогового законодательства наложил налоговый залог и принял решение о реализации недвижимого имущества «Нежинского комбината хлебопродуктов». При этом это госпредприятие - среди объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации и имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

В то же время директор частного общества - субъект оценочной деятельности составил отчет об оценке целостного имущественного комплекса государственного предприятия, в котором существенно занизил стоимость недвижимости, а заместитель начальника управления Фонда госимущества выдал рецензию о достоверности этой оценки.

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В результате этого 33 здания и сооружения комбината общей площадью почти 26 тыс. кв м были проданы всего за 6,5 млн грн.

В результате незаконной реализации недвижимого имущества государству нанесено более 27 млн грн убытков.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Также отмечается, что в марте 2021 года Хозяйственным судом Черниговской области удовлетворен иск Киевской городской прокуратуры и возвращен государству целостный имущественный комплекс Нежинского комбината хлебопродуктов.

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Автор: Виктория Токарева