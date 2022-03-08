Мэр города отметил, что неизвестно, сколько ребенок боролся за свою жизнь. Мать девочки погибла.

В Мариуполе от обезвоживания умерла 6-летняя девочка. Тело ребенка достали из-под завалов дома.

Об этом сообщил городской председатель Вадим Бойченко. При этом он отметил, что неизвестно, сколько ребенок боролся за свою жизнь. Мать девочки погибла.

"Последние минуты своей жизни она была одна, обессиленная, испуганная, испытывающая страшную жажду. Это лишь одна из многих историй Мариуполя, который выживает в блокаде уже восьмые сутки", - сообщил Бойченко.

Он отметил, что оккупанты лишили полмиллиона мариупольцев воды, света, тепла и связи, а также заблокировали все выезды и въезды в город. "Оставили людей отрезанными от внешнего мира. Из-за этих негодяев наш родной Мариуполь попал в ловушку гуманитарной катастрофы", - написал мэр.

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