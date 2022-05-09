Берлинская полиция находилась рядом, однако не помешала нападению россиян на украинских журналистов.

В Берлине в Трептов-парке, где расположен мемориал советским воинам, погибшим во Второй мировой войне, русские напали на съемочную группу телеканала "1+1".

Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил в Facebook украинский активист Александр Снидалов со ссылкой на журналистку Наталью Фибриг.

Он отметил, что нападение было совершено в частности на ведущую ТСН Наталью Мосейчук.

"Бездействие берлинской полиции перешло все границы. Только что в Трептов-парке рашисты напали на украинскую съемочную группу 1+1, которая снимали сюжет о нарушениях во время мероприятий 9 мая", - говорится в сообщении.

Снидалов отметил, что берлинская полиция находилась рядом, однако не помешала нападению россиян на украинских журналистов.

"Украинских журналистов во время профессиональной деятельности избили в Берлине рашисти. Полиция Берлина была рядом и не смогла этого предотвратить. Время выходить на улицы и задать берлинским властям несколько вопросов", - отметил активист.

Напомним, накануне в Берлине местная полиция во время памятного мероприятия ко дню окончания Второй мировой войны в Европе, изъяла большой украинский флаг, который развернула группа украинских активистов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба реагируя на действия берлинской полиции заявил, что "Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал инцидент с украинским флагом "огромным позором для Берлина 8 мая".

Ранее полиция Берлина, для предотвращения вероятных конфликтных ситуаций, запретила использование символики, в том числе и украинской во время мероприятий по случаю окончания Второй мировой войны в Европе 8-9 мая.

В то же время, власти Берлина разрешили украинскую символику в течение часа, во время памятного мероприятия ко Дню окончания Второй мировой войны в Европе, который будет проводить украинское посольство.

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