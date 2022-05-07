Это свидетельствует не только об отсутствии такта, является также катастрофическим политическим решением, подчеркнул Мельник.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник гневно отреагировал на решение властей Берлина запретить украинскую символику на акциях в течение 8-9 мая.

Об этом говорилось в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Накануне немецкие СМИ, ссылаясь на письмо полиции, писали о принятом запрете в Берлине публичной демонстрации украинской символики на памятных мероприятиях 8-9 мая.

Такой же запрет действует и в отношении российской символики.

Мельник в комментарии журналистам назвал такое решение "огромным скандалом" и "пощечиной для всех украинцев": "Это свидетельствует не только об отсутствии такта, но есть и катастрофическим политическим решением".

"На таком фоне все заверения в солидарности с Украиной – пустой звук. Можно понять усилия полиции по обеспечению безопасности. Но тот факт, что нация-жертва и преступники приравниваются друг к другу, является просто возмутительным", - цитируют СМИ слова дипломата.

Мельник призвал местные власти немедленно отменить "это сомнительное решение".

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца сделать "мощный шаг" и посетить Киев 9 мая - в день, когда Россия отмечает победу Советского Союза во Второй мировой войне.

Вас также могут заинтересовать новости: