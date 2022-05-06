8 и 9 мая в эфире марафона "Единые новости" зрители могут посмотреть специальные выпуски новостей, которые ТСН проведет из Берлина. Ведущими эфира будут Наталья Мосейчук и Руслан Шапиров, а также Алла Мазур.Выездная студия ТСН в Берлине расположится под открытым небом, недалеко от Бундестага - здания парламента Германии. Трансляция 1+1 в рамках общенационального марафона состоится 8 мая с 15:00 до 21:00 и 9 мая с 21:00.

"Берлин - это город, где произошла победа над нацизмом, где он был окончательно разгромлен. В 21 веке нацизм стал называться рашизмом. Мы будем говорить о параллелях и трансформации, о том, как пережила этот опыт Германия и что придется пережить россии. В эфире мы покажем факты, места, события и их последствия для всего мира тогда, и сейчас, во время войны в Украине. В выпуске ТСН 8 мая мы разберемся, почему "праздник" Победы принял ужасные формы. Мы не забудем о тех, кто "убивал коричневую чуму" и тех, кто сейчас защищает Украину и всю Европу. Также в этот день, 8 мая - в Украине День матери. Спасибо и низкий поклон всем матерям наших защитников. Вы родили нацию непокоренных", - сказала ведущая ТСН Наталья Мосейчук.

Во время эфира ТСН презентуют эксклюзивные материалы о Второй мировой войне и современной войне Украины против российских оккупантов. В выпусках подробно разберут на составляющие понятия "нацизм" со всеми его проявлениями, причинами и последствиями. ТСН проведет исторические параллели между Второй мировой войной и нынешней войной россии против Украины.

Зрители увидят серию эксклюзивных сюжетов, в частности бункер Гитлера, в котором глава нацистского режима покончил жизнь самоубийством, и узнают, где прячется сейчас путин и почему его ждет та же участь. В эфире покажут репортаж из города Пирна, в котором нацисты во время Второй мировой войны учились убивать и отрабатывали технологию газовых камер и прочее. Спецкор ТСН Нелли Ковальская в своем сюжете расскажет о жизни Германии во время советской оккупации глазами самих немцев. А Наталья Фибриг в репортаже покажет ужасы немецкого города Деммин, в котором "бесновалась" русская армия, в результате чего более 900 немцев покончили жизнь самоубийством.

Специальные гости эфира откровенно расскажут, почему немцы до сих пор испытывают стыд за преступления нацистского режима, и как преодолели путь от главных преступников мира к раскаянию. В то же время во время эфира поднимут вопрос, возможно ли вылечить фашизм в головах жителей России и как это сделать.

Также в выпусках ТСН покажут истории жизни украинок в Германии, чьи мужья сейчас на фронте, и истории волонтеров, которые будучи далеко от Родины работают днем и ночью для победы Украины.

Включайте 8 и 9 мая марафон "Единые новости" и смотрите специальные выпуски ТСН из Берлина к Дням памяти и примирения и победы над нацизмом во Второй мировой войне.