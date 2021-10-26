Подача кислорода пациентам, зараженным коронавирусом, уже началась.

Городская больница прифронтовой Авдеевки получила новую кислородную станцию, которая способна обеспечивать медицинским кислородом сразу 81 точку в инфекционном, неврологическом, хирургическом, терапевтическом, реанимационном и операционном отделениях больницы.

Система кислородоснабжения, которую установили в медицинском учреждении, является полностью автоматизированной: станция имеет две емкости по 3 тонны каждая, и способна непрерывно подавать кислород на главный трехэтажный корпус больницы и отдельно стоящее инфекционное здание. На этапе проектирования станции был предусмотрен комплекс оповещения и системы повышенной безопасности. Как сообщили в компании "Метинвест", которая совместно с Авдеевским коксохимическим заводом и Фондом Рината Ахметова объединили усилия для борьбы с пандемией, построили и передали станцию, кислород уже подается в отделения, где проходят лечения больные коронавирусом. Всего социальные инвестиции "Метинвеста" в усиление медицинской базы больницы в борьбе с Сovid-19 составили 13 млн гривен.

Как заявил генеральный директор АКХЗ Виталий Литовка, обеспечение больницы кислородом для эффективного лечения инфицированных коронавирусом остается актуальным вопросом.

"Наше градообразующее предприятие много лет помогает больнице города развиваться. В медучреждении уже работают современные хирургия и травматология, клинико-диагностическая лаборатория, инфекционное и приемное отделения. Продолжается ремонт неврологии. На поддержку здравоохранения города Метинвест направил с 2014 года почти 50 млн грн", - сказал Литовка.

В свою очередь, руководитель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш подчеркнул, что открытие кислородной станции - крайне важное для Авдеевки событие:

"Благодаря станции наша больница смогла заключить контракт с НСЗУ и получила "ковидный" пакет. Теперь жители нашей громады могут лечиться от коронавируса в стенах родной больницы. Кроме того, мы принимаем и жителей других населенных пунктов".

С ним согласен нардеп Муса Магомедов. Он убежден, что проект "Борьба с COVID-19 в Украине" - самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с новым заболеванием.

"Действительно масштабы помощи беспрецедентны, а благодаря проекту повысился уровень качества оказания медуслуг в стране", - прокомментировал совместную инициативу бизнеса политик

Автор: Григорий Бондарь