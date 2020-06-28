В аннексированном Крыму блокируют 30 украинских сайтов – правозащитники

Среди блокируемых ресурсов сайты Меджлиса крымскотатарского народа, организаций «Хизб ут-Тахрир» и «Свидетели Иеговы» и Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В аннексированном Крыму восемь провайдеров в семи населенных пунктах полностью блокируют 30 украинских информационных сайтов и две социальные сети.

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Об этом сообщает «Крым. Реалии» со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Как отмечается, эти же провайдеры блокируют сайты Меджлиса крымскотатарского народа, организаций «Хизб ут-Тахрир» и «Свидетели Иеговы» и Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По состоянию на конец июня эти провайдеры не дают доступ минимум к 30 сайтам, свободно работающим на материковой части Украины. Проверку доступности сайтов мониторы провели с помощью сетей восьми разных провайдеров в семи крымских населенных пунктах: «БелНет» (Белогорск), SevStar (Севастополь), «Мечта» (Симферополь), «Боспортелеком» (Керчь), «ЯлтаНет» (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), «Гигабайт» (Бахчисарай), «Керчьнет» (Керчь).

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