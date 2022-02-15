Мужчина креативно поздравил жену с днем влюбленных.

Запорожский спасатель сделал своей беременной жене креативный подарок на день всех влюбленных, который отмечался 14 февраля. Мужчина и его возлюбленная узнали пол своего будущего ребенка. Для этого воду в пожарной цистерне заранее закрасили в соответствующий цвет.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Запорожской области.

14 февраля заместитель начальника 2 Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Александр Смирнов сделал подарок своей жене Ирине, вместе они уже два года. В сентябре 2021 года мужчина и его возлюбленная сыграли свадьбу, а на день влюбленных они узнали пол своего ребенка.

"Мы с женой Ириной очень хотели, чтобы это событие было ярким, эмоциональным, наполненным любовью и запомнилось на всю жизнь. Поэтому у меня возникла идея сделать это креативно. Я работаю спасателем и решил провести действо в пожарно-спасательной части", - рассказал спасатель.

На помощь мужчине пришли его коллеги. Они поддержали его идею и помогли организовать праздник. Спасатели заранее закрасили в соответствующий цвет воду в пожарной цистерне. Муж и его жена выпустили воду из пожарного ствола и увидели, что она розовая - супруги ждут девочку.

"Мы очень счастливы, даже расчувствовались. На самом деле не играло роли, мальчик будет или девочка. Это наше самое большое счастье и любовь! Теперь будем готовиться к появлению маленькой принцессы!", - поделилась жена спасателя.

Ранее УНИАН уже сообщал, что курсант Нацгвардии в Харькове в День влюбленных на плацу сделал девушке предложение.

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