Богдан Петренко

Карантин, который за счет падения экономики и обнищание населения дал возможность растянуть быстрое распространение COVID-19 во времени, дал возможность подготовиться к возможному ухудшению ситуации. Но воспользовались ли мы этой возможностью? И вопрос не только к власти.

Количество вакцинированных в Украине «стремительно приближается «аж» к 1%. Неутешительный результат. За год после объявления первого локдауна в стране, президент издает указ, которым требует ускорить вакцинацию взрослого населения и довести ее до 50% в декабре этого года. Все это хорошо. Но если достичь такой цели настолько просто, то почему бы не принять также указы о борьбе с бедностью, снижением цен на колбасу и коммунальные тарифы? Может потому, что это не работает? В результате, разве что, можем получить «красивые» цифры, «дешевые» продукты и пустые полки. Ведь экономику и культуру поведения нельзя изменить указом.

Более того, учитывая такие инициативы, возникает много вопросов. Например, почему соответствующие действия по ускорению вакцинации не были применены Кабмином? Неужели для этого нужен «волшебный пендель» с Банковой? Да и вообще, кто же понабирал в правительство тех министров, которые «ничего не делают»? А если для эффективной работы им нужен стимул, то почему он не был применен ранее?

Указ президента об ускорении вакцинации будет выглядеть лишь как попытка играть в «сильную руку»

Следующее - если до декабря 2021 года мы технически не сможем завезти необходимое количество вакцин (а половина взрослого населения - это где-то 17 млн × 2 дозы), существует угроза, что «волшебный пендель» приведет к тому, что будут прививать украинцев чем попало. Каким-то раствором noname фирмы «лыжный инструктор» или, еще хуже – Sputnik V (когда сомнительное качество вакцины усилено потенциальной капитуляцией в войне). Ведь нет никаких гарантий, что ответственные лица, чтобы «влезть» в сроки и не поплатиться должностью или рейтингом, не задействуют такие «механизмы». Не будет ли ждать вакцинацию судьба «ускорения расследования резонансных уголовных дел», когда виновных не находят, а назначают, а потом суды по ним месяцами (а то и годами) не могут вынести решения?

Поэтому пока не будет ответов на эти вопросы, указ президента об ускорении вакцинации будет выглядеть лишь как попытка играть в «сильную руку». То есть как часть пиара главы государства, а не как часть борьбы с эпидемией.

Уже второй день в столице несется возмущение, что власти допустили транспортный коллапс

Кроме того, стоит заметить, что проблема не только во власти. Проблема и в нас, украинцах. Например, сегодня уже второй день в столице несется возмущение, что власти допустили транспортный коллапс. Однако мы и сами оказались не готовы к тому, что живем в условиях:

автомизации общества. Ведь не смогли договориться о совместных поездках с соседями или через соответствующие программы, мало кто заранее задумался о каршеринг или бла-бла-кар в пределах города;

неспособности к ответственным самостоятельным решениям, вроде, обсудить условия дистанционной работы и настаивать на этом, совместно давить на КГГА относительно получения пропусков для сотрудников, или же приобрести двухколесный транспорт. Зато нас удовлетворяет чрезмерный эпатизм - власть что-то порешает, а я пока подожду.

И из-за всего этого возникает главный вопрос: «если мы сами не способны договориться или стратегически определять свою жизнь, то какую мы власть будем выбирать, если завтра новые выборы?».

Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма

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