С 4 по 19 февраля полицейские несут службу в усиленном режиме.

Усиленный режим работы Национальной полиции могут продолжить, а правоохранители готовятся к возможным провокациям со стороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич сообщил во время брифинга.

"Относительно дальнейшей работы Нацполиции: усиленный режим пока введен до воскресенья включительно. Возможно, что усиленный режим несения службы будет продлен", - сказал он.

По словам Фацевича, Нацполиция должна продемонстрировать готовность к противодействию внутренним угрозам.

Читайте также"Ваша свобода - это наша свобода": известные грузины записали видео в поддержку Украины"С понедельника 20 тысяч полицейских, вооруженных, в частности, автоматическим оружием, выходят на улицы городов, городков, на дороги. И все граждане должны понимать, что мы проводим выборочные проверки граждан, транспортных средств. Это все для спокойствия, для безопасности. И, в том числе, для выявления преступных элементов и возможных представителей страны-агрессора, которые могут быть привлечены к диверсионным атакам", - отметил Фацевич.

Также он сообщил, что правоохранители готовы к возможным провокациям в отношении дипломатических учреждений РФ в день памяти Героев "Небесной сотни".

"На этот день мы понимаем, что могут быть провокации, могут быть ситуации, спровоцированные страной-агрессором. Даже провокации мы рассматриваем в отношении дипучреждений РФ. Мы также на это будем обращать внимание", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, с 4 по 19 февраля личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы.

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