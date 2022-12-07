ОАСК пытается лишить оранжерею статуса памятников культурного наследия.

Окружной административный суд Киева отменил приказ Министерства культуры и информационной политики о внесении здания "Цветы Украины" в реестр памятников культурного наследия.

Как сообщили в МКИП, министерство будет подавать апелляцию на решение ОАСК, и по состоянию на сейчас "Цветы Украины" остается памятником культуры и имеет охранный статус,

"Рассмотрение дела происходило по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела. В соответствии с нормами законодательства Министерство культуры и информационной политики ждет решения суда, чтобы подать апелляционную жалобу", – говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что "Цветы Украины" – уникальный памятник культурного наследия в стиле позднего модернизма, который имеет влияние на развитие культурной среды Киева.

"По состоянию на сегодня "Цветы Украины" остается памятником культуры и имеет охранный статус. Мы подчеркиваем, что предписание МКИП было выдано правомерно и с соблюдением норм закона "Об охране культурного наследия" в соответствии с полномочиями МКИП. В соответствии с частью второй статьи 30 Закона предписания органов охраны культурного наследия являются обязательными для выполнения всеми юридическими и физическими лицами", - заявили в министерстве.

Отмечается, что сохранение здания "Цветы Украины" является приоритетной задачей в контексте общего сохранения культурного наследия для будущих поколений.

"Мы продолжаем борьбу в юридическом поле", – подчеркнули в МКИП.

История бывшей оранжереи "Цветы Украины"

Дом "Цветы Украины" – уникальная постройка в стиле послевоенного модернизма в центре Киева, на улице Сечевых стрельцов, построенная в 1983-85 годах. В 1986 году проект получил награду Союза архитекторов как одно из лучших архитектурных произведений года, но не имел охранного статуса.

12 июля 2021 года. активисты общественного движения "Сохранить "Цветы Украины" заявили, что начался демонтаж модернистского здания. Им удалось приостановить демонтаж и заблокировать работу тяжелой техники. Они призвали горожан присоединиться к дежурству у здания.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, реагируя на эти сообщения общественности, призвал столичные власти прекратить демонтаж здания "Цветы Украины". Он напомнил городскому голове Виталию Кличко и Киевской городской государственной администрации, что объект расположен в историческом ареале столицы.

13 июля депутат Киевсовета, советник Киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец отметил, что строительные работы на этом объекте не могут начаться без согласования Министерства культуры.

3 августа здание "Цветы Украины" получило статус объекта культурного наследия Киева, 6 августа оно было внесено в реестр государственных памятников.

25 октября Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым запретил переделку, реконструкцию и демонтаж здания "Цветы Украины".

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