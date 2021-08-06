Сегодня министр культуры подписал соответствующий приказ.

Министерство культуры и информационной политики добавило киевское здание "Цветы Украины" в реестр государственных памятников.

Об этом в пятницу, 6 августа, в своем Telegram-канале сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"У меня есть замечательная новость для киевлян. Только что подписал приказ о внесении дома "Цветы Украины" в реестр государственных памятников. Теперь Цветы официально являются памятником архитектуры, монументального искусства местного значения", - написал глава министерства.

Таким образом "Цветы Украины" получили охранный статус.

"Зданию присвоен охранный статус. Это означает, что его нельзя разрушить или перестроить", - отметил Ткаченко.

Снос дома "Цветы Украины"

Дом "Цветы Украины" - это учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма на улице Сечевых Стрельцов в Киеве, сооруженный в 1983-85 годах.

Читайте такжеСтоимость реконструкции Шулявского моста выросла почти на 1 миллиард гривеньВ июне начался демонтаж дома. Активисты выяснили, что собственники здания намерены осуществить "реконструкцию с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом".

Утром 12 июля защитники здания обнародовали видео, на котором тяжелая техника разрушает стену атриума. В тот же день активистам удалось приостановить демонтаж.

Министр Ткаченко сообщал, что министерство рассмотрит вопрос предоставления "Цветам Украины" охранного статуса после того, как Киевская городская государственная администрация предоставит зданию статус архитектурного памятника.

Автор: Катерина Комолова