Информационное агентство УНИАН ищет редакторов, корреспондентов, обозревателей и журналистов, которые интересуются событиями в Украине и мире, ориентируются в общественно-политической и социальной жизни страны.

Мы ищем специалистов на следующие вакансии:

Мы всегда рады приветствовать в нашей команде талантливых и творческих людей, увлеченных своим делом!

Мы ждем вас, если вы:

имеете опыт работы в интернет-СМИ от 1 года;

в совершенстве владеете украинским и русским языками;

способны отличать главные новости от второстепенных;

успешно работаете с большим новостным потоком, быстро ориентируетесь в новостной тематике;

умеете ориентироваться на интересы читателя;

креативны в написании заголовков;

внимательны, организованы, оперативны, дисциплинированы и инициативны.

В ваши обязанности будут входить:

мониторинг и поиск важных и интересных новостей;

рерайт и публикация материалов на сайте;

написание эксклюзивных новостей;

распространение собственных новостей в соцсетях и мессенджерах.

Мы ждем вас, если вы:

имеете опыт работы корреспондентом в информационном агентстве от 2-х лет;

в совершенстве владеете украинским и русским языками, знаете английский на уровне не ниже Upper-Intermediate;

успешно работаете с большим новостным потоком, быстро ориентируетесь в новостной тематике;

умеете находить новости, быстро писать качественные тексты;

внимательны, организованы, оперативны, дисциплинированы и инициативны.

В ваши обязанности будут входить:

отслеживание оперативной информации по тематике Отдела, своевременная подготовка к публикации в информационных продуктах Агентства текстовых информационных сообщений;

передача новостей с места событий, сбор оперативной информации на месте;

освещение деятельности центральных органов государственной власти, общениее с чиновниками и пресс-службами официальных органов;

проверка достоверности информации, обеспечение правильности приведенных цитат, имен, цифр и других фактических данных;

разработка предложений по освещению отдельных тем, самостоятельный поиск новых тем.

Мы ждем вас, если вы:

отлично владеете русским и украинским языками, английским - на уровне, достаточном для общения;

ориентируетесь в IT-области: операционных системах, ПК и мобильных устройствах, софте и "железе";

знакомы с гаджетами и их характеристиками;

держите руку на пульсе IT-сферы, программ, приложений;

умеете работать в режиме ограниченного времени;

внимательны, организованы, оперативны, креативны и инициативны.

В ваши обязанности будут входить:

мониторинг информагентств, СМИ и социальных сетей;

написание новостных материалов для сайта о современных технологиях;

интервью с актуальными спикерами, посещение мероприятий технологических компаний, онлайн-трансляции презентаций Apple и других техногигантов;

тесты гаджетов и компьютеров.

Мы ждем вас, если вы:

имеете высшее образование (желательно экономическое);

умеете работать в режиме ограниченного времени и многозадачности;

точны в работе с фактами и цифрами;

умеете логично излагать свои мысли в письменной форме;

свободно владеете украинским и русским языками, желательно знание английского языка;

инициативны, коммуникабельны, стрессоустойчивы, с высоким уровнем самоорганизации.

В ваши обязанности будут входить:

отслеживание возникновения оперативной информации по темам: макроэкономика, новости компаний, деятельность органов государственной власти - правительства, министерств и ведомств, Верховной Рады;

своевременная подготовка к публикации текстовых информационных сообщений;

подготовка собственных материалов для публикации в новостных продуктах и ​​на веб-сайтах Агентства в определенные сроки и соответствующего качества.

Мы ждем вас, если вы:

отлично владеете русским и украинским языками, английский приветствуется;

интересуетесь политической жизнью страны;

имеете опыт подготовки публикаций, интервью и не боитесь задавать неудобные вопросы чиновникам;

умеете анализировать большие объемы информации и кратко изложить их суть;

умеете работать в режиме ограниченного времени;

оперативны, грамотны, внимательны, креативны.

В ваши обязанности будут входить:

подготовка обзорных общих, тематических, информационно или аналитико-публицистических материалов по вопросам внутренней и внешней политики страны, международной жизни, науки, культуры и т.д.;

посещение места событий в качестве специального корреспондента (репортера);

интервью c известными украинскими и зарубежными политиками, деятелями науки и культуры;

установление контактов с государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, гражданами, другими средствами массовой информации, пресс-службами, любыми другими источниками информации для получения необходимой информации;

участие в текущем планировании работы, подготовка и предложение идей авторских материалов;

работа с корреспондентами, редактирование авторских материалов, проверка правильности приведенных цитат, имен, цифр и других фактических данных.

Мы предлагаем:

медицинскую страховку;

оплачиваемый отпуск (28 календарных дней) и больничный;

необходимую технику для работы, лицензионное ПО и мобильную связь;

скидки и льготы на занятия в спортклубе, на отдых на горнолыжном курорте и на другие услуги и товары от партнеров;

корпоративный университет и большое количество возможностей для обучения;

комфортный офис в центре города (м. Майдан Незалежности)

корпоративную культуру, которая мотивирует и заряжает позитивом;

работу в социально ответственной компании, следит за трендами, ценит идеи сотрудников и развивается вместе с ними;

работу в дружном коллективе.

Как отправить резюме:

выбрать интересующую вас вакансию;

нажать на нее и перейти по ссылке;

заполнить контактные данные и выбрать в пункте "Должность" интересующую вас вакансию;

активировать чекбоксы;

выбрать тип резюме и прикрепить его;

нажать кнопку "Отправить".

Или написать на почту job[собака]1plus1.tv с указанием вакансии.

Просьба в резюме указывать желаемый уровень заработной платы.

Автор: Виолетта Орлова