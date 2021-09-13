Информационное агентство УНИАН ищет редакторов, корреспондентов, обозревателей и журналистов, которые интересуются событиями в Украине и мире, ориентируются в общественно-политической и социальной жизни страны.
Мы ищем специалистов на следующие вакансии:
- Редактор ленты новостей
- Корреспондент отдела политических новостей
- Корреспондент IT-направления
- Корреспондент отдела экономических новостей
- Обозреватель
Мы всегда рады приветствовать в нашей команде талантливых и творческих людей, увлеченных своим делом!
Редактор ленты новостей
Мы ждем вас, если вы:
- имеете опыт работы в интернет-СМИ от 1 года;
- в совершенстве владеете украинским и русским языками;
- способны отличать главные новости от второстепенных;
- успешно работаете с большим новостным потоком, быстро ориентируетесь в новостной тематике;
- умеете ориентироваться на интересы читателя;
- креативны в написании заголовков;
- внимательны, организованы, оперативны, дисциплинированы и инициативны.
В ваши обязанности будут входить:
- мониторинг и поиск важных и интересных новостей;
- рерайт и публикация материалов на сайте;
- написание эксклюзивных новостей;
- распространение собственных новостей в соцсетях и мессенджерах.
Корреспондент отдела политических новостей
Мы ждем вас, если вы:
- имеете опыт работы корреспондентом в информационном агентстве от 2-х лет;
- в совершенстве владеете украинским и русским языками, знаете английский на уровне не ниже Upper-Intermediate;
- успешно работаете с большим новостным потоком, быстро ориентируетесь в новостной тематике;
- умеете находить новости, быстро писать качественные тексты;
- внимательны, организованы, оперативны, дисциплинированы и инициативны.
В ваши обязанности будут входить:
- отслеживание оперативной информации по тематике Отдела, своевременная подготовка к публикации в информационных продуктах Агентства текстовых информационных сообщений;
- передача новостей с места событий, сбор оперативной информации на месте;
- освещение деятельности центральных органов государственной власти, общениее с чиновниками и пресс-службами официальных органов;
- проверка достоверности информации, обеспечение правильности приведенных цитат, имен, цифр и других фактических данных;
- разработка предложений по освещению отдельных тем, самостоятельный поиск новых тем.
Корреспондент IT-направления
Мы ждем вас, если вы:
- отлично владеете русским и украинским языками, английским - на уровне, достаточном для общения;
- ориентируетесь в IT-области: операционных системах, ПК и мобильных устройствах, софте и "железе";
- знакомы с гаджетами и их характеристиками;
- держите руку на пульсе IT-сферы, программ, приложений;
- умеете работать в режиме ограниченного времени;
- внимательны, организованы, оперативны, креативны и инициативны.
В ваши обязанности будут входить:
- мониторинг информагентств, СМИ и социальных сетей;
- написание новостных материалов для сайта о современных технологиях;
- интервью с актуальными спикерами, посещение мероприятий технологических компаний, онлайн-трансляции презентаций Apple и других техногигантов;
- тесты гаджетов и компьютеров.
Корреспондент отдела экономических новостей
Мы ждем вас, если вы:
- имеете высшее образование (желательно экономическое);
- умеете работать в режиме ограниченного времени и многозадачности;
- точны в работе с фактами и цифрами;
- умеете логично излагать свои мысли в письменной форме;
- свободно владеете украинским и русским языками, желательно знание английского языка;
- инициативны, коммуникабельны, стрессоустойчивы, с высоким уровнем самоорганизации.
В ваши обязанности будут входить:
- отслеживание возникновения оперативной информации по темам: макроэкономика, новости компаний, деятельность органов государственной власти - правительства, министерств и ведомств, Верховной Рады;
- своевременная подготовка к публикации текстовых информационных сообщений;
- подготовка собственных материалов для публикации в новостных продуктах и на веб-сайтах Агентства в определенные сроки и соответствующего качества.
Обозреватель
Мы ждем вас, если вы:
- отлично владеете русским и украинским языками, английский приветствуется;
- интересуетесь политической жизнью страны;
- имеете опыт подготовки публикаций, интервью и не боитесь задавать неудобные вопросы чиновникам;
- умеете анализировать большие объемы информации и кратко изложить их суть;
- умеете работать в режиме ограниченного времени;
- оперативны, грамотны, внимательны, креативны.
В ваши обязанности будут входить:
- подготовка обзорных общих, тематических, информационно или аналитико-публицистических материалов по вопросам внутренней и внешней политики страны, международной жизни, науки, культуры и т.д.;
- посещение места событий в качестве специального корреспондента (репортера);
- интервью c известными украинскими и зарубежными политиками, деятелями науки и культуры;
- установление контактов с государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, гражданами, другими средствами массовой информации, пресс-службами, любыми другими источниками информации для получения необходимой информации;
- участие в текущем планировании работы, подготовка и предложение идей авторских материалов;
- работа с корреспондентами, редактирование авторских материалов, проверка правильности приведенных цитат, имен, цифр и других фактических данных.
Мы предлагаем:
- медицинскую страховку;
- оплачиваемый отпуск (28 календарных дней) и больничный;
- необходимую технику для работы, лицензионное ПО и мобильную связь;
- скидки и льготы на занятия в спортклубе, на отдых на горнолыжном курорте и на другие услуги и товары от партнеров;
- корпоративный университет и большое количество возможностей для обучения;
- комфортный офис в центре города (м. Майдан Незалежности)
- корпоративную культуру, которая мотивирует и заряжает позитивом;
- работу в социально ответственной компании, следит за трендами, ценит идеи сотрудников и развивается вместе с ними;
- работу в дружном коллективе.
Как отправить резюме:
- выбрать интересующую вас вакансию;
- нажать на нее и перейти по ссылке;
- заполнить контактные данные и выбрать в пункте "Должность" интересующую вас вакансию;
- активировать чекбоксы;
- выбрать тип резюме и прикрепить его;
- нажать кнопку "Отправить".
Или написать на почту job[собака]1plus1.tv с указанием вакансии.
Просьба в резюме указывать желаемый уровень заработной платы.