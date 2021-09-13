Информационное агентство УНИАН ищет редакторов, корреспондентов, обозревателей и журналистов, которые интересуются событиями в Украине и мире, ориентируются в общественно-политической и социальной жизни страны. 

Мы ищем специалистов на следующие вакансии:

Мы всегда рады приветствовать в нашей команде талантливых и творческих людей, увлеченных своим делом!

Редактор ленты новостей

Мы ждем вас, если вы:

  • имеете опыт работы в интернет-СМИ от 1 года;
  • в совершенстве владеете украинским и русским языками;
  • способны отличать главные новости от второстепенных;
  • успешно работаете с большим новостным потоком, быстро ориентируетесь в новостной тематике;
  • умеете ориентироваться на интересы читателя;
  • креативны в написании заголовков;
  • внимательны, организованы, оперативны, дисциплинированы и инициативны.

В ваши обязанности будут входить:

  • мониторинг и поиск важных и интересных новостей;
  • рерайт и публикация материалов на сайте;
  • написание эксклюзивных новостей;
  • распространение собственных новостей в соцсетях и мессенджерах.

Корреспондент отдела политических новостей

Мы ждем вас, если вы:

  • имеете опыт работы корреспондентом в информационном агентстве от 2-х лет;
  • в совершенстве владеете украинским и русским языками, знаете английский на уровне не ниже Upper-Intermediate;
  • успешно работаете с большим новостным потоком, быстро ориентируетесь в новостной тематике;
  • умеете находить новости, быстро писать качественные тексты;
  • внимательны, организованы, оперативны, дисциплинированы и инициативны.

В ваши обязанности будут входить:

  • отслеживание оперативной информации по тематике Отдела, своевременная подготовка к публикации в информационных продуктах Агентства текстовых информационных сообщений;
  • передача новостей с места событий, сбор оперативной информации на месте;
  • освещение деятельности центральных органов государственной власти, общениее с чиновниками и пресс-службами официальных органов;
  • проверка достоверности информации, обеспечение правильности приведенных цитат, имен, цифр и других фактических данных;
  • разработка предложений по освещению отдельных тем, самостоятельный поиск новых тем.

Корреспондент IT-направления

Мы ждем вас, если вы:

  • отлично владеете русским и украинским языками, английским - на уровне, достаточном для общения;
  • ориентируетесь в IT-области: операционных системах, ПК и мобильных устройствах, софте и "железе";
  • знакомы с гаджетами и их характеристиками;
  • держите руку на пульсе IT-сферы, программ, приложений;
  • умеете работать в режиме ограниченного времени;
  • внимательны, организованы, оперативны, креативны и инициативны.

В ваши обязанности будут входить:

  • мониторинг информагентств, СМИ и социальных сетей;
  • написание новостных материалов для сайта о современных технологиях;
  • интервью с актуальными спикерами, посещение мероприятий технологических компаний, онлайн-трансляции презентаций Apple и других техногигантов;
  • тесты гаджетов и компьютеров.

Корреспондент отдела экономических новостей

Мы ждем вас, если вы:

  • имеете высшее образование (желательно экономическое);
  • умеете работать в режиме ограниченного времени и многозадачности;
  • точны в работе с фактами и цифрами;
  • умеете логично излагать свои мысли в письменной форме;
  • свободно владеете украинским и русским языками, желательно знание английского языка;
  • инициативны, коммуникабельны, стрессоустойчивы, с высоким уровнем самоорганизации.

В ваши обязанности будут входить:

  • отслеживание возникновения оперативной информации по темам: макроэкономика, новости компаний, деятельность органов государственной власти - правительства, министерств и ведомств, Верховной Рады;
  • своевременная подготовка к публикации текстовых информационных сообщений;
  • подготовка собственных материалов для публикации в новостных продуктах и ​​на веб-сайтах Агентства в определенные сроки и соответствующего качества.

Обозреватель

Мы ждем вас, если вы:

  • отлично владеете русским и украинским языками, английский приветствуется;
  • интересуетесь политической жизнью страны;
  • имеете опыт подготовки публикаций, интервью и не боитесь задавать неудобные вопросы чиновникам;
  • умеете анализировать большие объемы информации и кратко изложить их суть;
  • умеете работать в режиме ограниченного времени; 
  • оперативны, грамотны, внимательны, креативны.

В ваши обязанности будут входить:

  • подготовка обзорных общих, тематических, информационно или аналитико-публицистических материалов по вопросам внутренней и внешней политики страны, международной жизни, науки, культуры и т.д.;
  • посещение места событий в качестве специального корреспондента (репортера);
  • интервью c известными украинскими и зарубежными политиками, деятелями науки и культуры;
  • установление контактов с государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, гражданами, другими средствами массовой информации, пресс-службами, любыми другими источниками информации для получения необходимой информации;
  • участие в текущем планировании работы, подготовка и предложение идей авторских материалов;
  • работа с корреспондентами, редактирование авторских материалов, проверка правильности приведенных цитат, имен, цифр и других фактических данных.

Мы предлагаем:

  • медицинскую страховку;
  • оплачиваемый отпуск (28 календарных дней) и больничный;
  • необходимую технику для работы, лицензионное ПО и мобильную связь;
  • скидки и льготы на занятия в спортклубе, на отдых на горнолыжном курорте и на другие услуги и товары от партнеров;
  • корпоративный университет и большое количество возможностей для обучения;
  • комфортный офис в центре города (м. Майдан Незалежности)
  • корпоративную культуру, которая мотивирует и заряжает позитивом;
  • работу в социально ответственной компании, следит за трендами, ценит идеи сотрудников и развивается вместе с ними;
  • работу в дружном коллективе.

Как отправить резюме:

  • выбрать интересующую вас вакансию;
  • нажать на нее и перейти по ссылке;
  • заполнить контактные данные и выбрать в пункте "Должность" интересующую вас вакансию;
  • активировать чекбоксы;
  • выбрать тип резюме и прикрепить его;
  • нажать кнопку "Отправить".

Или написать на почту job[собака]1plus1.tv с указанием вакансии. 

Просьба в резюме указывать желаемый уровень заработной платы.

Автор: Виолетта Орлова