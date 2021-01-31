Ярослав Слипак умер / фото facebook.com/wassylslipakfoundation
В воскресенье, 31 января, умер отец Героя Украины и всемирно известного украинского оперного певца Василия Слипака Ярослав Слипак.Читайте такжеВ Киеве состоялся концерт памяти добровольца Василия Слипака (видео)
Об этом на странице в Facebook сообщил Владимир Омелян.
"Теперь они вместе. Сегодня ночью умер отец Василия Слипака - Ярослав Слипак. Ему было 80 лет", - говорится в сообщении.
У мужчины осталась жена Надежда Васильевна и старший сын Орест.
Кто такой Василий Слипак
- Василий Слипак был солистом в Парижской национальной опере. Он был активным участником Оранжевой революции, с начала революции возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные в поддержку Украины.
- С 2015 года воевал на Донбассе, погиб в июне 2016 года от пули снайпера вблизи Луганского в Донецкой области.
- 20 февраля 2017 года президент посмертно присвоил Слипаку звание Героя Украины.
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