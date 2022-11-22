Юрий Шухевич был сыном главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

На 89-м году умер диссидент, народный депутат 8-го созыва, Герой Украины, сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича Юрий Шухевич.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

"В возрасте 89 лет ушел в вечность Юрий Шухевич – Герой Украины, диссидент, член Украинской Хельсинской группы. Вечная память великому украинцу", - написал он.

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По информации СМИ, Шухевич умер в ночь на 22 ноября. Последние минуты жизни он провел в Германии, где находился на лечении.

Кто такой Юрий Шухевич

Шухевич родился 28 марта 1933 года в селе Оглядив Львовской области.

Он был известным украинским политическим деятелем, диссидентом, нардепом Украины VIII созыва, членом Украинской Хельсинской группы и провел 28 лет в тюрьмах и лагерях СССР как политический заключенный.

В 1990 организовал и до 1994 года возглавлял УНА-УНСО (Украинская национальная ассамблея – Украинская Народная самооборона).

В августе 2006 года президент Украины Виктор Ющенко присвоил Юрию Шухевичу звание Героя Украины.

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