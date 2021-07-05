Народные депутаты зарегистрировали в парламенте проект постановления о праздновании 80-летия создания Украинской повстанческой армии.

Более 80 народных депутатов предлагают президенту Владимиру Зеленскому вернуть звание Герой Украины лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере и главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу.

В парламенте зарегистрирован проект постановления «О праздновании 80-летия создания Украинской Повстанческой Армии» (№ 5721), авторами которого являются депутаты из разных фракций и групп, кроме «ОПЗЖ», в частности первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сопредседатель депутатской группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко.

В проекте постановления отмечается, что 14 октября 2022 года исполняется 80 лет с момента создания первых боевых отрядов УПА, которая вела вооруженную борьбу за государственную независимость Украины.

Депутаты предлагают на государственном уровне отметить 80-летие создания УПА.

Проектом предусмотрено рекомендовать президенту присвоить звание Герой Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Предусмотрено рекомендовать Министерству иностранных дел Украины совместно с Украинским институтом национальной памяти принять меры по упорядочению мест захоронений на территории иностранных государств участников украинского освободительного движения периода Второй мировой войны.

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Также предлагается рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить увековечение памяти о борьбе УПА за независимость Украины против нацистских оккупантов во время Второй мировой войны и московско-большевистского оккупационного режима, украинское освободительное движение периода Второй мировой войны и московско-большевистской оккупации, в частности, путем сооружения мемориалов , памятников, памятных знаков, мемориальных досок в честь борцов за независимость Украины в ХХ веке; упорядочения мест захоронений борцов за независимость Украины в ХХ веке; наименования/переименования объектов топонимики населенных пунктов в честь борцов за независимость Украины в ХХ веке, названий и дат исторических событий, связанных с борьбой за независимость Украины в ХХ веке.

Кроме того, предусмотрено предложить Национальному банку Украины изготовить и ввести в обращение юбилейную монету, посвященную 80-летию создания Украинской повстанческой армии, а также посвященную Степану Бандере, Роману Шухевичу и другим командирам УПА; а «Укрпочте» - издать почтовые конверты и почтовые марки, посвященные 80-летию создания УПА, а также Степану Бандере, Роману Шухевичу и другим командирам УПА.

Звания Герой Украины Бандере и Шухевичу

В 2007 году в то время президент Виктор Ющенко посмертно присвоил звание Герой Украины главнокомандующему УПА Роману Шухевичу.

В 2010 году Ющенко посмертно присвоил звание Герой Украины лидеру ОУН Степану Бандере.

Через несколько месяцев, когда президентом стал Виктор Янукович, Донецкий окружной админсуд отменил эти указы, объяснив, что звание Герой Украины можно присваивать только гражданам Украины, а Бандера и Шухевич ими не были.

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Автор: Надя Пришляк