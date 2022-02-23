После прохождения тренинга посетители получат сертификат.

"Укрзализныця" разворачивает на крупнейших вокзалах программу бесплатного обучения домедицинской помощи для всех желающих. Такое решение было принято из-за роста напряжения в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Программа прежде всего охватит города-миллионники и населенные пункты восточного региона, расположенные вблизи линии разграничения, а также города южных областей.

Обучение рассчитано на людей без базового медицинского образования. Тренинги по оказанию первой домедицинской помощи будут доступны и бесплатны для всех. На тренинге можно получить навыки первой помощи при критических кровотечениях, остановке сердца, инфарктах, инсультах, дорожно-транспортных происшествиях или ранениях. Также там будут обучать, как действовать при эпилепсии, удавлении, утоплении, ожогах, обморожениях, травмах и других опасных для жизни ситуаций. После прохождения тренинга посетители получат сертификат.

Перечень городов, где проходят занятия, и даты тренингов можно найти на сайте "Укрзализныця".

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" из-за обстрелов с неподконтрольных Украине территорий на Донбассе изменила расписание движения одного из поездов. С 22 февраля поезд № 6481/6482 Лантратовка — Кондрашевская-Новая — Лантратовка не будет курсировать на перегоне Кондрашевская-Новая – Новый Айдар.

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