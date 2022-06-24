Звезды выпустили совместную песню.

Украинские артисты объединились, чтобы поднять боевой дух украинцев. Они выпустили совместную песню "Ми з України", которая откликнулась в сердце каждого жителя нашей страны.

В клипе снялись Оля Полякова, DZIDZIO, Наталья Могилевская, Тина Кароль, Фагот, Юлия Санина, MELOVIN, Оля Цибульская, ALEKSEEV, Настя Каменских, Злата Огневич, Александра Зарицкая, Сергей Бабкин, Артем Пивоваров, Муаяд Абдельрахим, Владимир Остапчук и Алексей Суханов.

Все они появились в клипе с желто-синим флагом. В описании к видео говорится о том, что эта песня была создана, чтобы выразить поддержку и уважение украинцам, поднять наш боевой дух.

"Все мы, как один, боремся за свободу и европейское будущее Украины", - говорится под роликом.

"Благодарю вас, братья и сестры за такую пронзительную песню! Глядя на вас накатываются слезы! Слава Богу, вы оказались настоящими украинцами и стоите бок о бок со своим народом в этой тяжелой борьбе! Мы вместе, значит – мы победим! И я уверен, что мы вместе споем эту песню на параде", "Красавцы! Мое сердце с вами", "Так сильно и так трепетно одновременно! Аж мурашки по коже! Очень хорошо! Мы действительно стоим на своей родной земле, потому непременно выстоим и победим это зло! В единстве наша сила", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее Настя Каменских не сдержала эмоций на концерте, фанаты плакали вместе с ней.

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