Результаты голосования станут известны 22 июля.

"Укрпочта" проводит голосование за эскиз для марки на конкурс PostEurop с темой "Мир – высшая ценность человечества!"

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты" в Facebook.

"Мы получили сотни писем с роботами и выбрали 6 лучших. Победитель будет соревноваться на международном конкурсе с другими участниками, и будет иметь шанс увидеть свою иллюстрацию в выпусках всех стран-членов Всемирного Почтового Союза", - говорится в сообщении.

В пресс-службе призвали выбрать одну иллюстрацию, которая будет передавать всю боль и смелость украинцев, которые борются за свое право на жизнь в мире. Свой выбор можно сделать в соцсетях "Укрпочты".

Справка УНИАН. PostEurop-объединение государственных почтовых операторов Европы, одно из учредительных объединений Всемирного Почтового Союза. PostEurop был создан в 1993 году для упрощения почтового обращения в Европе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на аукционе продали картину "Украинская мечта", которая стала иллюстрацией почтовой марки.

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