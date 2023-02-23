Социологи узнали мнение граждан о готовности к территориальным уступкам после непростой зимы.

Абсолютное большинство опрошенных граждан Украины неизменно выступают против любых территориальных уступок в войне с Россией.

В частности, в феврале 87% респондентов ответили, что никакие территориальные уступки не являются допустимыми. Только 9% считают, что для достижения мира и сохранение независимости можно отказаться от некоторых территорий. Еще 5% не смогли ответить. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 14-22 февраля 2023 года.

Как отметили социологи, в ходе предыдущего опроса, проведенного в декабре 2022 года, 85% считали уступки недопустимыми. В этой связи исследователи объяснили, что разница с текущим показателем находится в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло. Также в декабре столько же, сколько и сейчас (8%) выступали за переговоры и готовы были отказаться от определенных территорий.

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Социологи уточнили, что во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. В частности, среди жителей Востока 82% против уступок (готовы на уступки - лишь 13%), а среди жителей Юга - 86% против уступок (готовы лишь 9%).

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что общая готовность к "тяжелым компромиссам" является важным индикатором устойчивости и готовности дальше продолжать борьбу.

"Как можно видеть, украинцы и под конец непростой зимы сохраняют сплоченность и желание сопротивляться дальше жестокому агрессору. Сейчас любой план, где украинцам будет "продаваться" "мир в обмен на территории", обречен на провал и неприятие обществом", - подчеркнул Грушецкий.

Как проводился опрос КМИС

Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Опрошено 2002 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, м. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.

Другие соцопросы украинцев - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 85% украинцев назвали неприемлемыми любые территориальные уступки России. При этом в сентябре 2022 года 87% респондентов считали уступки недопустимыми. Тогда же число опрошенных граждан Украины, поддерживающих уступки в войне в пользу России, рекордно уменьшилось до 8%.

Также, по состоянию на 30 декабря более 90% граждан верили в победу Украины в войне с РФ, при этом 40% из них уверены, что победа будет до лета 2023 года. Абсолютное большинство (54%) украинцев видели победу в изгнании российских войск со всей территории Украины и восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года.

Недавно социологи выяснили, что за год полномасштабного вторжения вера в победу над российскими захватчиками возросла у украинцев с 56% до 95%. Большинство считают, что для победы требуется не менее полугода.

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