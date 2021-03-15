28 января Окружной админсуд Киева удовлетворил иск об отмене нового украинского правописания.

Министерство юстиции подало в Шестой апелляционный административный суд апелляционную жалобу по делу о признании противоправным и недействительным постановления Кабинета министров от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания".

Как сообщает пресс-служба министерства, жалоба подана 12 марта.

"Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции. На основании норм закона «О Кабинете Министров Украины» правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях, а также полномочиями по направлению и координации работы министерств и других центральных органов исполнительной власти в указанной сфере. Поэтому при принятии постановления о правописании Кабмин имел полномочия по одобрению его новой редакции", - подчеркнула заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

Кроме того, по ее словам, истцы не привели никаких доказательств того, что этим постановлением правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.

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Новое украинское правописание: что известно

22 мая 2019 года Кабинет министров принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция правописания.

МОН рекомендовал уже с июня 2019 года применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи.

Впоследствии мать ученицы 7-го класса одной из херсонских школ обжаловала постановление правительства. В своем иске она просила суд определить постановление правительства противоправным и отменить его. Также в ОАСК поступил еще один иск к Кабмину о признании постановления незаконным и его отмене. Истцом выступила ОО "Правовое государство". Позже суд объединил оба производства в одно.

28 января 2021 г. ОАСК удовлетворил иски полностью. В суде заявили, что Кабинет министров при принятии указанного постановления действовал за пределами своей компетенции и с нарушением законодательства, регулирующего порядок принятия нормативно-правовых актов, суд признал его противоправным и недействительным.

В Минюсте заявили, что правительство обжалует решение ОАСК.

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Автор: Леся Лещенко