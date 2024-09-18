Украинский суд во второй раз перенес рассмотрение дела экс-депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева

Гаджиева подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Печерский суд Киева во второй раз перенес рассмотрение дела россиянина Магомеда Гаджиева. Об этом сообщает корреспондент УНИАН из зала суда.

Во время заседания прокурор отметил, что повестку обвиняемому Гаджиеву опубликовали в газете "Урядовий курʼєр", а также на сайте Офиса Генпрокурора. Впрочем, подозреваемый на заседание не явился.

По словам адвоката, которого Гаджиеву предоставило Украинское государство, связи с подозреваемым у него нет. Поэтому он не может лично сообщить ему о следующем заседании.

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По дальнейшей процедуре из-за систематической неявки обвиняемого в суд прокурор может обратиться с ходатайством о специальном судебном производстве. В таком случае судья уже на следующем заседании может начать рассмотрение дела без физического присутствия самого Магомеда Гаджиева. Ведь на предыдущее судебное заседание, которое должно было состояться 22 августа этого года, экс-депутат Госдумы РФ Гаджиев также не явился, проигнорировав все публичные повестки.

Кроме того, защитника обвиняемого уведомили о его праве на подачу ходатайства о коллегиальном рассмотрении дела.

Напомним, УНИАН обращался с официальным запросом относительно хода расследования дела Гаджиева в Офис Генерального прокурора. Активно пытались ускорить процесс передачи дела в суд и депутаты Верховной Рады Украины.

Кроме того, ранее УНИАН направил официальный запрос в Печерский суд Киева относительно деталей рассмотрения дела российского политика и миллиардера.

"Просим сообщить, находится ли на рассмотрении Печерского районного суда г. Киева дело № 757/34451/24-к по обвинению гражданина российской федерации Гаджиева Магомеда Тажудиновича? Если дело находится на рассмотрении, действительно ли 22 августа 2024 года было начато производство по нему?", - говорится в журналистском запросе в пресс-службу Печерского суда.

Дело Гаджиева: что надо знать

Магомед Гаджиев был депутатом Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Владимира Путина в течение четырех созывов. За это время он успел поддержать ряд антиукраинских законов. В частности - в 2014-м году Гаджиев проголосовал за аннексию украинского Крыма.

Кроме того, по данным СМИ, Гаджиев был привлечен к финансированию террористов так называемых "ЛДНР". В частности, он получал награды из рук главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Также, правоохранители "поймали" Гаджиева на финансировании подразделений дагестанцев в составе армии РФ, которые участвовали в оккупации Украины после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

В марте 2023 года группа депутатов украинского парламента обратилась в Палату представителей США и Европейскую комиссию с просьбой наложить санкции США и ЕС на российского миллиардера Магомеда Гаджиева. В Украине он стал "подсанкционным" в мае 2018-го.

15 декабря 2023 года ГБР объявило о подозрении российскому олигарху. Ему инкриминируют часть 1 статьи 110 Уголовного Кодекса - умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы, а также публичные призывы к совершению таких действий.

Параллельно в РФ Гаджиева подозревают в организации убийства известного общественного и религиозного деятеля Дагестана, ректора Института теологии и международных отношений, вице-президента Северокавказского центра исламского образования и науки, муфтия Максуда Садикова, которое произошло еще в 2011 году. Однако, из-за депутатской неприкосновенности и близких связей с силовыми структурами РФ, дело против Гаджиева до сих пор не попало в суд.

Накануне Румынское издание argesplus.ro опубликовало журналистский фильм-расследование под названием "Неуловимый террорист" - о бывшем депутате Государственной Думы России 4-х созывов от путинской партии "Единая Россия" Магомеде Гаджиеве.

Согласно аудиозаписям, которые оказались в распоряжении журналистов, Гаджиев выражает уверенность, что посадить его никому в Украине не удастся.

"Но мои ребята на месте все порешали. Никакого суда - железно не будет. И новых - также. Тысяча процентов! Тебе, если надо, скажу, - через кого там можно "работать", - цитирует разговор Гаджиева с неизвестным лицом румынское издание.

Очередное (уже третье по счету) заседание Печерского суда по делу Магомеда Гаджиева должно состояться во вторник, 22 октября 2024 года. Резервная дата - 31 октября.

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