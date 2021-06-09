Чемпион мира по высшему пилотажу Тимур Фаткуллин вместе с командой единомышленников подготовил сверхсложные и эффектные шоу, которые планирует продемонстрировать в Китае и в других странах.
Об этом он сказал в рамках проекта «Робимо українське», который подготовила группа «Метинвест» к своему 15-летию.
В команду Фаткуллина входят как друзья детства, так и те, кого он повстречал совсем недавно и достаточно случайно.
Так, на автозаправке спортсмен познакомился с мотобайкерами, с которыми у него началось зрелищное сотрудничество. Шоу с участием самолетов и мотоциклов, сногсшибательные полеты, а также прыжки с парашютами, снятые на видео, получили миллионы просмотров в интернете.
«Именно с этой отправной точки нас начали в будущем узнавать через ролики во всем мире. Мы сейчас планируем экспортировать наши высококоординированные шоу в Китай и в другие страны в том числе», - отметил Фаткуллин.
Также он добавил, что в Украине есть прекрасные авиационные традиции и опыт, а потому и большие перспективы.
«Я наблюдаю сегодня новый виток. Очень много импортируется самолетов, и люди начинают летать. Открываются новые школы, создается сильное комьюнити», - сказал спортсмен.
Посмотреть полностью выпуск «Робимо українське», посвящённый Тимуру Фаткуллину, можно на странице проекта.
Также в рамках проекта «Робимо українське» будут показаны истории других украинцев, которые создают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире.
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