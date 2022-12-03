Парень в мирной жизни работал бариста, поэтому для ведущих "Сніданку з 1+1" он приготовил этот напиток.

Александр Будько с позывным "Терен" называет себя суперчеловеком. По крайней мере таким его сделала война. Он - 26-летний парень, у которого была куча планов и мечтаний до войны, а потом все стало совсем неважно.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", Саша безо всякого военного опыта ушел на фронт. На передовой потерял обе ноги. Хотя с момента ранения прошло всего три месяца, парень уже встал на протезы.

"До 24 февраля я не имел абсолютно никакого военного опыта. Даже не стрелял никогда из автомата. Да, я занимался спортом, дизайном и был еще бариста в одном из заведений Киева", — поделился Александр.

Парень рассказал, что не так и просто было попасть на фронт. Но он был упрямым и таки добился своего - стал минометчиком. Будько говорит, что он не верил, что погибнет или может быть раненым. Но последнее все же произошло. Вот, как это было, как рассказывает "Терен":

"Это был День Независимости, мы хотели дать отпор врагу, тогда было много пленных, много их людей погибло... И один снаряд только попал в нас, я тогда лежал в окопе. Это как-то произошло мгновенно, не было слышно ни свиста, ничего... Меня засыпало землей, я сразу такую адскую боль почувствовал".

Военный вспоминает, что он сразу взглянул на свои ноги, которые тогда были похожи на куски мяса. Он понял, что теперь придется жить по-другому, смирился с этим. "Терен" признается, что не знал, как сказать об этом родным. И расплакался, когда об этом говорил маме.

Сейчас парень получил протезы, он находится в реабилитационном центре. Он признается, что, если бы повернуть время вспять, все равно пошел бы воевать.

Протезирование в Украине

Государство пообещало оплатить лучшие протезы всем бойцам, которые потеряли ноги или руки во время боевых действий. Чиновники просят волонтеров и родных не собирать деньги для протезирования военных после ампутаций. Для этого в бюджете есть деньги.

А протезист Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" Назар Багнюк рассказал в интервью УНИАН о протезировании людей, которые в результате войны потеряли конечности, особенностях уникального бионического протеза руки и его стоимости, а также легкого протеза, напечатанного на 3D-принтере.

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