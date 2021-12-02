Сейчас 4-летняя девочка лечится в Национальном институте рака.

Личный состав сводной самоходной артиллерийской батареи 2С19 "Мста-С" бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича передал свою премию за победу в конкурсе на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ на лечение 4-летней Соломии Пахоливецкой из города Бердичева.

Отмечается, что к войску эта семья не имеет никакого отношения, пишет Армияinform.

"Маленькая девочка тяжело заболела, и диагноз неутешительный - нейробластома 4-й стадии с поражением лимфатической системы", - рассказал пресс-офицер бригады Олег Калашников. - "Резкое ухудшение самочувствия Соломии началось весной этого года, когда впервые увеличился надключичный лимфатический узел. Родители неоднократно обращались к семейному врачу, но эффекта это не давало. А потом оказалось, что лечение требует значительных средств, которых молодая семья не имеет".

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С апреля по июнь девочка проходила лечение в Житомирской областной детской больнице, где была проведена первая операция по частичному удалению надключичного лимфоузла. Впоследствии более месяца маленькая Соломия лечилась в "Охматдете", где провели вторую операцию по удалению надключичного лимфатического узла слева и наконец установили диагноз. После этого девочка лечится в Национальном институте рака.

В воинской части рассказали, что ребенку провели восемь курсов лечения химиотерапии. По результатам клинических анализов и компьютерной томографии выявлена опухоль. Сейчас она неоперабельна, поэтому по выводам консилиума было решено до конца ноября приступить к аутологичной трансплантации костного мозга.

Сейчас Соломия проходит необходимые для дальнейшего лечения обследования, а также лечение в Киевской стоматологической клинике "Доктор Зуб". В перспективе, после трансплантации костного мозга, ребенку будет проведена операция по удалению опухоли в институте рака. Необходимо также провести исследование с MIBG раствором и иммунотерапию, но, к сожалению, эти методы лечения нейробластомы в Украине не проводятся.

Военные очень надеются, что найдутся еще неравнодушные люди, которые будут продолжать помогать этой семье в борьбе с коварным недугом.

Напомним, як писал УНИАН, еще в 2017 году в Европе одобрили первую иммунотерапию нейробластомы.

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Автор: Виктория Гордиенко