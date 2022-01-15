Тренировка служебных собак ГНСУ / фото facebook.com/DPSUkraine

В Государственной пограничной службе Украины показали тренировку служебных собак - надежных помощников при выявлении правонарушений и задержании преступников.

Видео с тренировок обнародовала в Телеграм-канале пресс-служба МВД.

Как говорится в сообщении, служебные собаки выполняют немало обязанностей:

  • помогают обнаруживать оружие, боеприпасы, контрабандный табак;
  • не боятся выстрелов и взрывов;
  • бесстрашно атакуют и задерживают нарушителей. 

Как тренируются и работают служебные собаки смотрите в видео:

Напомним, в этом году собаки пограничников впервые стали участниками парада ко Дню Независимости.

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