Тренировка служебных собак ГНСУ / фото facebook.com/DPSUkraine
В Государственной пограничной службе Украины показали тренировку служебных собак - надежных помощников при выявлении правонарушений и задержании преступников.
Видео с тренировок обнародовала в Телеграм-канале пресс-служба МВД.
Как говорится в сообщении, служебные собаки выполняют немало обязанностей:
- помогают обнаруживать оружие, боеприпасы, контрабандный табак;
- не боятся выстрелов и взрывов;
- бесстрашно атакуют и задерживают нарушителей.
Как тренируются и работают служебные собаки смотрите в видео:
Напомним, в этом году собаки пограничников впервые стали участниками парада ко Дню Независимости.