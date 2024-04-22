В 2023 СБУ внесла Рубена Варданяна в базу "Миротворец".

Представители отечественного политикума убеждены: человеку, который кичится дружбой с Путиным - не место рядом с такими лауреатами премии и историческими фигурами как Далай-лама, Мать Тереза или Генри Киссинджер. Они призывают отклонить кандидатуру политика и бизнесмена, известного своими пророссийскими взглядами.

Об этом сообщает 5 канал. Подписанты считают недопустимой и абсурдной номинацию на премию человека, замешанного в коррупционных скандалах, являющегося спонсором российской агрессии и врагом Украины. Нардепы имеют основание так характеризовать Рубена Варданяна. В 2019 22 депутата Европарламента инициировали его внесение в списки санкций, как "соратника Кремля".

В 2022 46 членов Конгресса США внесли Варданяна в проект списка санкций, наряду с главной пропагандисткой Кремля - Маргаритой Симоньян.

Видео дня

Впоследствии указом Владимира Зеленского Варданяна внесли в санкционные списки Украины с формулировкой: "Высшее руководство системообразующей российской компании, вовлеченное в... поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В 2023 СБУ внесла Рубена Варданяна в базу "Миротворец", с припиской, что он подлежит "немедленной передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО".

"Сегодня в Миротворце – завтра в номинантах на Нобелевскую премию. Абсурд!", – написал на своей личной странице в Facebook Владимир Ватрас – депутат от партии Слуга Народа.

"Мне иногда кажется, что мир сходит с ума. В том году Дон дон, в этом Варданян, может еще путина на Нобелевскую премию мира представите? Сюр…" – вторит ему коллега по партии Анна Скороход.

Авторы письма акцентируют внимание на том, что инициаторами выдвижения Варданяна стали российские агенты влияния. О том, что это операция по отбеливанию репутации "человека путина", который потенциально мог бы составить конкуренцию Пашиняну, свидетельствует "запуск" новости в инфопространство первоисточниками из РФ – Sputnik и РБК. Владелец последнего Григорий Березкин тоже находится под санкциями ЕС, Канады, Британии и Австралии.

Пока Нобелевский комитет никак не отреагировал на письмо украинских парламентариев.