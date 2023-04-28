Мужчина сказал, что "не лох", чтобы ехать туда.

Известная украинская парамедик Ирина Цыбух отказалась везти в своей машине мужчину, который сказал, что "не поедет в Бахмут быть мясом".

Детали инцидента она рассказала в микроблоге Twitter. "Смотрите, вчера я посреди трассы высадила мужчину, которого согласилась довезти в Киев, потому что у него сломалась машина. Он в **нутом стрессе, под мои безапелляционные и громкие команды выходить из машины, оказался в **енях посреди трассы под дождем. Это произошло, потому что он "не лох шоб мобилизовываться" и не поедет в Бахмут быть мясом", - написала она.

По словам Цыбух, она сказала попутчику, что вернулась из-под Бахмута, остановила машину и сказала ему выйти. "Он сказал, что сразу видно, что я военная", - добавила женщина.

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Парамедик сказала, что у знакомых были две реакции на эту историю - говорили, что теперь мужчина подумает, что "все военные такие же **нутые, как ты", или отмечали, что "это совсем не по человечески, можно было его хотя бы до какого-то населенного пункта довезти".

Ситуация в Бахмуте

Как известно, украинские защитники героически сражаются за Бахмут, на захват которого Россия бросила значительные силы. Оккупанты называют его "вторым Сталинградом".

По данным американского института изучения войны, в последние дни российским захватчикам не удалось добиться каких-либо успехов в районе Бахмута.

В одном из недавних интервью президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может не отказаться от Бахмута, поскольку захват города поможет российским войскам расширить фронт.

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