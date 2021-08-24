Песню исполнили украинка Adari Daria (Дарья Токолова) и местный исполнитель Ryo Hera (Ranga Herath).

Украинцы в Шри-Ланке вместе с местной общиной представили к 30-й годовщине Независимости Украины музыкальный клип на песню Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори", которую исполнили украинка Adari Daria (Дарья Токолова) и местный исполнитель Ryo Hera (Ranga Herath).

Об этом сообщает страница Посольства Украины в Республике Индии в Фейсбук.

Украинцы, проживающие в Шри-Ланке, вместе с местной общиной, в качестве видеопоздравления к 30-й годовщине Независимости Украины, представили музыкальный клип на песню Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори" (1968 г.). Песню исполнили украинка Adari Daria (Дарья Токолова) и местный исполнитель Ryo Hera (Ranga Herath). Локация: озеро Сембуватта (Центральная Провинция), которое напоминает карпатский Синевир. Проект реализован полностью на волонтерских началах при поддержке Посольства Украины в Республике Индия (по совместительству – Шри-Ланке) и содействии Правительства Шри-Ланки.

Как сообщил автор идеи и координатор проекта Владимир Притула (активист украинского общества в Шри-Ланке), на съемочной площадке было всего 12 человек (50/50 ланкийцев и украинцев).

По его словам, в каждом элементе проекта – стремление отразить диалог культур.

"Например, слова песни Владимира Ивасюка впервые поются ланкийцем. Небольшой фрагмент переведен на местный сингальское язык. Основной мотив композиции – человек готов приложить все усилия для достижения своей цели – и любви, и независимости своей Родины. В музыкальной части мы создали новую аранжировку – к известной мелодии мы добавили тропические ритмы. Сочетание классических инструментов с местными обеспечило глубину и объем звучания", – отметил Притула.

Во время съемок видеоклипа авторы пытались изобразить микс культур двух стран в каждом кадре: заворачивание вареников в банановые листья; сочетание в образе Рио Херы украинской вышиванки с ланкийской мужской одеждой – саронгом; в женском образе костюмер соединила украинские мотивы с элементами ланкийского сари и венком из тропических цветов.

"Важнейший роль сыграла локация для съемки – озеро Сембуватта (Центральная Провинция), которое очень напоминает наш Карпатский Синевир, которое, кроме смерек, также окружен живописными плантациями цейлонского чая", – резюмировал Владимир Притула.

Автор: Иван Бойко