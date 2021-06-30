Почти 20% граждан убеждены, что Украина не имеет стратегических союзников.

Украинцы считают США, Польшу и Литву крупнейшими союзниками в защите независимости нашего государства.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного в апреле Центром Разумкова.

В частности, социологи поинтересовались, какие страны можно считать союзниками Украины в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности. Респонденты могли выбирать все по их мнению приемлемые ответы.

Как показал опрос, 44,1% опрошенных считают такой страной США, 36,8% - Польшу, 34% - Литву, 31,6% - Германию, 30,4% - Канаду, 24,4% - Грузию, 23,4 % - Великобританию, 21,6% - Францию, 18% - Турцию, 12,7% - Беларусь, 8,2% - Казахстан, 7,8% - Азербайджан, 6% - Россию, 4,8% - Армению, 4,7% - Венгрию.

Читайте такжеБолее 60% украинцев поддерживают вступление государства в Евросоюз-опрос

Менее одного процента - 0,5% - считают союзниками другие страны.

Еще 19,4% считают, что Украина не имеет стратегических союзников, а 12% затруднились ответить.

Отдельно 41,9% опрошенных считают НАТО организацией, которая предоставляет наиболее существенную поддержку Украине в защите ее независимости, 40,2% - ЕС, 24,3% - ОБСЕ, 21,5% - ООН, 18% - Совет Европы (Парламентская Ассамблея СЕ), 4,8% - СНГ (Азербайджан, Беларусь, Армения, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан), 3,2% - ОДКБ (Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан).

23,3% считают, что ни одна организация не поддерживает Украину, а 13,5% - затруднились ответить.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 23-28 апреля 2021 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2021 респондент старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Исследование проводилось при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко