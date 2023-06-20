Вероятно, кое-кто из наших граждан вернулся не в Украину, а уехал в другую страну.

Украинцы покидают Португалию - за последние месяцы из страны выехали тысячи беженцев. Португальская иммиграционная и пограничная служба подтвердили этот факт.

Выехали уже более 4000 человек. В чем причины такой тенденции, в эфире 1+1 во время телемарафона рассказал председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха.

Он говорит, что одна из основных причин возвращения украинцев из Португалии домой - психологическая. Ведь многим женщинам с детьми трудно быть в этой стране вдали от родных.

"Это возвращение украинцев вызвано тем, что есть большой кредит доверия к тому, что Украина одержит победу, что ВСУ удастся освободить территории", - заявляет Садоха.

Он уточнил, что кое-кто из граждан Украины, из этих 4 тысяч, возможно, уехал из Португалии в другую страну, не на Родину. Но большинство все же уехали в Украину.

Председатель Союза украинцев в Португалии добавил, что у украинцев здесь действительно есть некоторые проблемы с жильем, с подтверждением квалификации, чтобы можно было работать, со знанием языка.

Какие страны приняли больше всего беженцев из Украины?

Германия. Беженцы из Украины в Германии на 30 апреля - 1 млн 090 тыс. 235 человек, или 28% от общего количества.

Польша. Количество беженцев в Польше на 30 апреля - 995 тыс. 035, или 25%.

Чехия-331 тыс. 850, или 8%.

По данным ООН, постоянно в Европе находятся около 5 миллионов украинских беженцев.

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