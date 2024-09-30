Такие счета выставляет "Еврореконструкция", ведь имеет судебную практику.

Украинцы должны платить за обслуживание труб, даже если не используют отопление в батареях. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказала эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно.

"Если вы не используете отопление в батареях, то передаете показания счетчика по нулям. Однако тогда, к сожалению, согласно действующему законодательству, должны оплатить обслуживание труб", - сказала Ненно.

Эксперт объяснила, что такие счета выставляет "Еврореконструкция", ведь имеет судебную практику. Стоимость может составлять 10 гривен, 150 грн, а может и 1500 тысячи гривен. Это зависит от типа дома.

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"Вы платите не за "личную" батарею, а за места общего пользования: подъезд, подвал, крышу, если там есть отопление. С "Еврореконструкцией" так (сложно доказать меньшую стоимость - УНИАН) а с "Теплоэнерго" немного проще", - добавила Ненно.

Чего украинцам ждать зимой

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова сделала прогноз относительно того, что ждет Украину зимой. Она считает, что украинцам стоит ожидать непростой зимы, но ситуация не будет катастрофической.

Ранее украинский предприниматель и народный депутат Сергей Нагорняк отметил, что отключения света зимой будут зависеть от температурного режима и активности обстрелов с российской стороны.

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