Обязательная уплата военного сбора такими гражданами ослабляет материальное положение их и их семей.

Верховная Рада приняла закон, который освобождает людей, участвующих в военных действиях, от уплаты военного сбора.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения военным сбором денежного обеспечения военнослужащих и других лиц, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения" (№7432) проголосовали 314 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является отмена уплаты военного сбора военнослужащими Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины; лицами рядового, начальствующего состава, сотрудниками Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других образованных соответственно законам Украины военных формирований и другими лицами, которые принимают участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в условиях военного положения.

"Материальное обеспечение работников правоохранительных органов, военнослужащих и других лиц, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях, не соответствует их неоценимому вкладу в преодолении вооруженной агрессии и достижении мира в Украине. Обязательная уплата военного сбора такими гражданами ослабляет материальное положение их и их семей", - сказано в пояснительной записке.

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