По словам Федорова, подделать COVID-сертификат в приложении "Дія" невозможно.

Процесс внедрения COVID-сертификатов в приложение "Дія" еще продолжается, поэтому обновление информации может занять некоторое время.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время брифинга.

"Есть определенные технические вещи. Приложение сейчас обновляется, и это может занять несколько часов или несколько дней. Это зависит от Google, Apple, а также еще нужно несколько дней, чтобы приложение обновилось", - сказал он.

Федоров также подчеркнул, что подделать COVID-сертификат в приложении "Дія" невозможно.

"Невозможно отразить в "Дії" документ, которого нет в реестре, который не был внесен врачом. Мы анализируем рекламу, которая есть в соцсетях, правоохранительные органы скоординированы, сделаны все тестовые закупки, и я советую всем, кто хочет как-то обмануть украинцев, - этого не делать", - отметил министр.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

За прошедшие сутки 129 тыс. 027 украинцев были привиты против коронавирусной инфекции.

Из них получили первую дозу 57 тыс. 497 человек, вторую - 71 тыс. 530. Прививки проводили 870 мобильных бригад по иммунизации, 2 тыс. 759 пунктов прививки и 326 центров вакцинации населения.

Автор: Богдан Слуцкий