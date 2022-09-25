В МИД Украины привели перечень документов, по которым разрешается въезд в эти страны.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины дали разъяснения относительно особенностей въезда и транзитного проезда граждан Украины из Крыма и других временно оккупированных территорий Украины через Грузию, Азербайджан и Казахстан.

Об этом речь идет в сообщении на сайте МИД.

"В связи с угрозой жизни и здоровью украинских граждан, находящихся на территории Крыма и других временно оккупированных территорий Украины, предоставляем разъяснения относительно особенностей въезда/транзитного проезда/выезда граждан Украины через Грузию, Азербайджан и Казахстан", - говорится в заметке.

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В министерстве привели перечень документов, по которым разрешается въезд в эти страны.

Так, на территорию Грузии можно въехать с территории любых стран по любым документам, которые хотя бы косвенно дают основания считать лицо гражданином Украины.

Речь идет о паспорте гражданина Украины для выезда за границу (заграничный паспорт, даже просроченный) паспорт гражданина Украины (внутренний паспорт), свидетельство о рождении, свидетельство на возвращение в Украину, выданные в Украине, или консульскими учреждениями Украины за рубежом.

Что касается Азербайджана, то для въезда туда нужен действительный загранпаспорт (биометрический или небиометрический), действительный сертификат о вакцинации от COVID-19.

Для Казахстана нужен действительный загранпаспорт (биометрический или небиометрический). Или же, в случае его отсутствия, лицо может на границе подать органам пограничной службы Казахстана заявление о получении статуса беженца.

При себе необходимо иметь два фото 3,5 см на 4,5 см и перевод имеющихся документов: это копия свидетельства о рождении или просроченные украинские паспортные документы (можно сделать в любом бюро переводов по маршруту следования).

В таком случае выдается удостоверение лица, которое ищет защиты, на основании чего его пропускают через границу. В дальнейшем лицо должно обратиться в посольство Украины в Казахстане для проведения соответствующей проверки и документирования паспортными документами.

В МИД также привели информацию о режиме пребывания временно перемещенных лиц из Украины в Грузии, Азербайджане и Казахстане, а также перечень документов, по которым возможен выезд из этих стран.

Также приводится информация о возможных направлениях выезда из этих стран наземным транспортом и о том, что делать, если у человека отсутствуют необходимые документы для выезда, а он хочет вернуться в Украину или поехать в другую страну.

В министерстве рекомендовали проверять актуальный режим въезда и транзита в иностранных государствах, а также условия пребывания на их территории, с помощью интерактивной онлайн-карты МИД Украины (http://tripadvisor.mfa.gov.ua).

Выезд украинцев с оккупированных территорий

20 сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главами внешнеполитических ведомств Грузии, Азербайджана и Молдовы.

В частности, глава украинской дипломатии поблагодарил Грузию, Азербайджан и Молдову за оказание гуманитарной помощи Украине.

По итогам заседания министры иностранных дел подписали Консульскую конвенцию, которая предусматривает, в частности, взаимное предоставление консульской помощи гражданам.

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