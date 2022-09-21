В связи с подписанным в Москве приказом о мобилизации на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей россияне проведут "самые жесткие меры", считает Федоров.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров призвал мужчин призывного возраста немедленно покинуть оккупированный город.

О он написал в Telegram.

"Кремлевским диктатором подписан указ об объявлении мобилизации. На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей пройдут наиболее жесткие меры. За мужчинами будет устроена настоящая охота. Тем, кто откажется идти на смерть, придется иметь дело с чеченскими "загрядотрядами". Шансов спастись не останется", - предупреждает мэр.

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Федоров отметил, что согласно новому указу местного гауляйтера, с 1 октября выезд за пределы оккупированной части Запорожской области разрешено лишь на основании спецпропуска.

"Оккупанты будут выпускать мужчин только на фронт. Осталось менее 10 дней для выезда", - подчеркнул Федоров.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.

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