Сергей Лавров сперва опоздал на заседание СБ ООН примерно на полтора часа, а затем ушел сразу после своего выступления, во время которого в очередной раз оскорбил Украину.

Российская делегация в ООН во главе с главой МИД Сергеем Лавровым в очередной раз продемонстрировала свою невоспитанность и дворовый уровень дипломатии, в этот раз - на заседании Совета Безопасности ООН.

Что делал и говорил Лавров

Лавров сперва опоздал на заседание СБ ООН примерно на полтора часа, придя лишь тогда, когда подошла его очередь для выступления.

В своей речи так называемый дипломат в очередной раз повторил российские пропагандистские тезисы о "преступлениях киевского режима", который покрывают США и их союзники. Также Лавров обвинил украинцев в "нацизме", и сказал, что "Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство неонацистского толка".

"США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, с*кин сын, но он наш с*кин сын", - сказал Лавров.

После выступления глава МИД России встал и ушел из зала заседаний, как только начал выступать следующий докладчик, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Как отметили западные журналисты, на лице Клеверли было видно презрение к действиям Лаврова.

Реакция Кулебы на хамство Лаврова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не обошел вниманием трусливое поведение Лаврова, который, напомним, едва получил американскую визу, чтобы попасть в ООН.

Кулеба отметил, что Лавров бежал с заседания Совбеза ООН так же быстро, как российские солдаты с поля боя.

"Я заметил, что российские дипломаты бегут так же искусно, как российские солдаты", - отметил украинский министр.

Он также отметил, что за время своего существования ООН слышала и видела много чего, но "объем сегодняшней лжи от российских дипломатов является беспрецедентным". По словам главы МИД Украины, выступление Лаврова было насыщено пропагандистскими лозунгами и необоснованными обвинениями в отношении Украины.

"На самом деле, единственное, что заслуживает реакции в сегодняшнем российском выступлении, из всего потока этой лжи, - это неприемлемый жаргон, использованный российским представителем в отношении президента иностранной страны, президента Украины", - сказал Кулеба.

Заявления глав МИД других государств

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в вопросе войны России против Украины много разных стран демонстрируют единство, пишет Associated Press.

"Мы много слышим о разногласиях между странами в Организации Объединенных Наций. Но в последнее время поражает удивительное единство между государствами-членами, когда речь идет о войне России против Украины. Лидеры развивающихся стран и развитых, больших и малых, Севера и Юга, говорили на Генеральной Ассамблее о последствиях войны и необходимость ее прекращения", - сказал Блинкен.

Министр иностранных дел Китая Ван И был осторожен, чтобы не осуждать войну, но сказал, что Китай придерживается твердой позиции, что "суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться. Следует придерживаться целей принципов Устава ООН".

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джаяшанкар призвал привлечь к ответственности за зверства и злоупотребления в Украине. "Если вопиющие нападения, совершенные средь бела дня, останутся безнаказанными, этот Совет должен задуматься над сигналами, которые мы посылаем о безнаказанности. Должна быть последовательность, если мы хотим обеспечить доверие", – сказал он.

А глава МИД Бразилии Карлос Альберто Франка заявил, что немедленные усилия по прекращению войны являются критически важными. "Продолжение боевых действий ставит под угрозу жизнь ни в чем не повинных гражданских лиц и ставит под угрозу продовольственную и энергетическую безопасность миллионов семей в других регионах, особенно в развивающихся странах. Риски эскалации, которые возникают для нынешней динамики войны, просто слишком велики, а их последствия для мирового порядка непредсказуемы", - сказал он.

"Действия России являются грубым нарушением Устава ООН. Мы все пытались предотвратить этот конфликт. Мы не могли, но мы не должны не привлечь Россию к ответственности", - заявила министр иностранных дел Албании Олта Джака.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард назвал вторжение "грубым нарушением международного права", а глава МИД Ирландии Саймон Ковені сказал: "Если мы не сможем привлечь Россию к ответственности, мы посылаем сообщение большим странам, что они могут безнаказанно охотиться на своих соседей".

Кроме Дмитрия Кулебы, делегаты других стран также обратили внимание на демарш российского министра, который пришел только на свое выступление и сразу ушел.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в Нью-Йорка начала работу 77-я сессия Генассамблеи ООН. 20 сентября началась традиционная неделя высокого уровня - в работе будут участвовать лидеры государств.

18 августа стало известно, что Россия требует от США выдать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для их участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

В начале сентября стало известно, что Россия запросила у США 56 виз для того, чтобы делегация с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым отправилась в американский Нью-Йорк на ежегодную сессию Генассамблеи Организации Объединенных Наций, но еще не получила ни одну из них.

В феврале США ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова из-за полномасштабного вторжения в Украину. Также санкции против них ввел Евросоюз.

В апреле Великобритания ввела санкции против дочерей президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Вас также могут заинтересовать новости: