Активы компаний будут заблокированы, финансовые и экономические обязательства – приостановлены.

Украинская сторона по инициативе СБУ применила санкции против молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA, которые выполняют рейсы в аэропорты РФ и с нарушением законодательства летают на временно оккупированные Россией территории Украины.

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Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ. Отмечается, что на основании выявленных нарушений СБ рекомендовала ввести против упомянутых авиаперевозчиков ряд санкций: приостановление выполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.

Такие меры должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.

Ранее СМИ сообщили, что на самолеты нардепов из ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, которыми они летали в Россию, наложены санкции.

Эти самолеты, как утверждается, были перерегистрированы в Молдове после того, как были озвучены намерения США ввести против Медведчука санкции.

Санкции против "каналов Медведчука"

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций относительно народного депутата от партии "Оппозиционная платформа-За життя" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

Зеленский заявил, что Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором.

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Автор: Дмитрий Захаров