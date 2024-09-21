Мероприятие проводилось в Нидерландах и в целом собрало представителей 19 стран-членов и трех стран-партнеров НАТО.

Украина впервые приняла участие в антидронных учениях НАТО, которые продолжались 10-20 сентября 2024 года в Нидерландах.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, в мероприятии в целом приняли участие более 450 участников из 19 стран-членов и трех стран-партнеров НАТО. Они собрались для испытания способности доступных на рынке противодронных систем.

Отмечается, что во время ежегодных учений НАТО по технической оперативной совместимости (TIE) по противодействию системам беспилотных летательных аппаратов (C-UAS) были проведены полевые испытания более 60 противодронных систем и технологий, таких как сенсоры, системы "дрон против дрона", глушилки и киберперехватчики.

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Как информируют в Генштабе, первое активное участие Украины в этих учениях предусмотрено Дорожной картой инновационного сотрудничества НАТО - Украина, утвержденной лидерами членов Альянса и Украины на Вашингтонском саммите. Такие учения как C-UAS TIE предоставляют уникальную возможность вместе решать насущные проблемы, такие как автономность и оперативная совместимость дронов, изучая при этом боевой опыт Украины по противодействию малым дронам.

На Вашингтонском саммите 2024 года союзники предприняли шаги по дальнейшему усилению готовности, способности реагировать и интеграции IAMD НАТО, и договорились поддерживать разработку и внедрение интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны для Украины.

Дроны на войне в Украине - главные новости

В российско-украинской войне весомым инструментом стали БПЛА. Эту войну стали называть войной дронов, поскольку такого масштабного применения беспилотников с обеих сторон ранее не было ни в одном конфликте. И Украина, и РФ активно работают над увеличением возможностей беспилотных систем.

Ряд украинских разработок уже стал известен всему миру. В частности, были созданы беспилотные морские дроны, из-за работы которых РФ вынуждена была вывести свой флот из Черного моря. Кроме того, созданные в Украине дроны уже летают на более 1000 километров. Известно уже о многочисленных результативных атаках БПЛА по вражеским военным объектам на территории РФ.

Украина сделала большой шаг вперед и в разработке дронов-перехватчиков. Прогнозируется, что они станут неплохим дополнением к уже существующим ЗРК, а их главным преимуществом будет относительная простота производства и малая стоимость.

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