В последующие годы такие БПЛА могут получить современные средства радиолокации и системы подсветки цели, которые позволят им поражать широкий спектр объектов.

Украина сделала большой шаг вперед в разработке дронов-перехватчиков, однако это только начало и в будущем можно ожидать появления еще более эффективных БПЛА. Об этом агентству УНИАН рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Если мы говорим о перехвате разведывательных беспилотников за счет FPV-дронов, или за счет крыловидных дронов, то надо понять, что это новый инструмент. Мы нашли методологию и решение, как их перехватывать, потому что на самом деле воздушную цель очень сложно перехватить", - говорит эксперт.

По его словам, украинские операторы уже адаптировались и начали активно работать в этом направлении.

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Со временем дроны-перехватчики получат новые возможности.

"Появление средств противовоздушной обороны с классическими средствами радиолокации, с системой подсветки цели позволит (более эффективно, - УНИАН) использовать дрон, как средство поражения. Это будущее, потому что это удешевляет процесс перехвата и открывает новые возможности по быстрому масштабированию производства", - добавляет авиационный специалист.

Таким образом, дроны-перехватчики станут неплохим дополнением к уже существующим ЗРК, а их главным преимуществом будет относительная простота производства и малая стоимость.

Украинские дроны против российских вертолетов

В августе в Сеть выложили видео, на котором можно видеть украинский дрон, который победил российский ударный вертолет Ми-28 в "воздушном бою".

А в июле стало известно, что небольшой украинский БПЛА "приземлил" российский вертолет Ми-8 - на распространенных тогда кадрах было видно, как под Донецком горит транспортный вертолет.

При этом первые попытки протаранить российские вертолеты в полете украинцы делали еще в 2023-м.

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