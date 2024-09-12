Паломников предупреждают о малом количестве укрытий и возможных последствиях вражеских атак.

Украина призывает хасидов в этом году воздержаться от паломничества в город Умань в рамках празднования иудейского нового года Рош ха-Шана из-за полномасштабной военной агрессии России. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Продолжающаяся полномасштабная военная агрессия России против Украины создает реальные угрозы жизни и безопасности людей, делая невозможным обеспечение безопасности иностранных граждан на территории Украины. Учитывая это, МИД призывает паломников-хасидов воздержаться от нынешнего паломничества в Умань в рамках празднования Рош ха-Шана", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в случае приезда в Украину, необходимо учитывать действие правового режима военного положения, предусматривающего ограничение свободы передвижения, введение комендантского часа, осуществление усиленных патрулирований, запрет проведения массовых мероприятий и собраний, а также применение принудительных мер в отношении лиц, которые не будут придерживаться установленных ограничений.

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Также отмечается, что паломники должны учитывать отсутствие достаточного количества помещений гражданской защиты для их укрытия в местах их массового пребывания в Умани.

Кроме того, в МИД предупредили о вероятной перегруженности наземного транспортного сообщения с Украиной и возможных значительных задержках движения поездов из-за массированных обстрелов объектов транспортной инфраструктуры. Речь идет и об отсутствии достаточного количества медперсонала и больниц в Умани для обслуживания паломников, а также возможности введения дополнительного регулирования въезда (онлайн-регистрация) и пребывания паломников-хасидов в Украине.

В свою очередь начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец отметил, что регулярные российские атаки и повреждение гражданских объектов, провокации - "не просто страшилки, а украинская обыденность".

"Однако мы понимаем, что, несмотря на предостережения, часть верующих все же посетит культовое для себя место. Поэтому должны быть готовыми", - написал он в Telegram.

По его словам, в городе будут максимально усилены меры безопасности.

"Акцент также на укрытиях. Дорабатываем этот момент с профильными службами. Оттачиваем и другие направления: от оказания медпомощи до санитарного и эпидемиологического благополучия", - сообщил Табурец.

Празднование Рош ха-Шана в 2024 году

В этом году еврейский Новый год, Рош ха-Шана, начинают отмечать с вечера 2 октября и заканчивают вечером 4-го числа.

В 2023 году, несмотря на полномасштабную войну в Украине, на празднование в Умань прибыли более 35 тысяч паломников.

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