Так же, как и в прошлые годы, в этом году планируется приезд израильских полицейских, которые будут помогать коллегам из Украины.

В украинскую Умань на празднование Рош ха-Шана в этом году может приехать вдвое больше паломников, чем в прошлом году. Об этом сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина.

"По нашим прогнозам, в этом году приедет почти вдвое больше, чем в прошлом году", - отметил он.

По словам Бродского, в прошлом году еще были опасения из-за ситуации с безопасностью, но поскольку ничего экстраординарного не произошло, хасиды считают, что там будет безопасно.

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"Хотя мы продолжаем говорить о том, что Украина вообще не самое безопасное место в мире, идет война и все может быть. Поскольку Украина никак не ограничила въезд паломников, а Израиль не может этого сделать технически, не может и не хочет этого делать, то десятки тысяч паломников приедут и в этом году также", - сказал дипломат.

Бродский подчеркнул, что так же, как и в прошлые годы, в этом году планируется приезд в Умань израильских полицейских, которые будут помогать коллегам из Украины обеспечивать порядок и безопасность паломников.

"Надеюсь, что как и в прошлом году, все пройдет более-менее спокойно, и так же как они приедут, так же они спокойно и уедут через несколько дней", - резюмировал посол.

Празднование Рош-га-Шана в Умани-2023

Как сообщал УНИАН, в прошлом году, несмотря на повышенные риски, в Умань приехало действительно большое количество паломников - более 35 тыс. Хасиды устроили масштабное празднование Рош ха-Шана.

Празднование Рош-га-Шана (иудейский Новый год) продолжалось с 15 по 18 сентября.

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