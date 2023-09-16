Несмотря на повышенные риски, в Умань приехало действительно большое количество паломников.

С 15 по 18 сентября отмечается Рош-га-Шана (иудейский Новый год). Несмотря на полномасштабную войну в Украине, многие хасиды не отказались от традиционного празднования в Умани.

В город уже прибыло более 35 тысяч паломников, сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

"Полиция работает в усиленном режиме, организована работа трех мест фильтрации со сканерами багажа, стационарные посты, пункт визовой поддержки, контрольно-пропускные группы, увеличено количество следственно-оперативных групп. Несмотря на повышенные риски и действительно большое количество прибывших, правоохранители держат ситуацию под контролем, чрезвычайных событий не произошло",- отметил Выговский.

Он напомнил, что в Умани круглосуточно работает координационный штаб в составе представителей Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ГМС и других служб.

Вместе с украинскими полицейскими несут службу полицейские государства Израиль, прибывшие с целью усиления мер безопасности и помощи туристам.

Празднование Рош га-Шана 2023 в Умани - подробности

14 сентября начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец информировал, что в Умань на празднование Рош-га-Шана (иудейского Нового года), прибыли уже около 22 тысяч паломников. Он отметил при этом, что хасиды продолжают прибывать, поскольку празднование начинается 15 сентября и продлится до 18 сентября. В течение прошлых лет среднестатистический показатель посещений Умани составлял 25-30 тысяч паломников.

Табурец акцентировал на том, что Украина предупреждала об очень высоких рисках, которые существуют в связи с войной. Однако, по его словам, паломники-хасиды, большинство из которых из Израиля, утверждают, что они находятся в состоянии войны не один год.

Еще в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Государства Израиль Беньямином Нетаньяху предложил совместно усилить безопасность в Украине, потому что около 50 тысяч паломников изъявили желание приехать в Умань на празднование Рош га-Шана.

В Умани введены определенные ограничения на период паломничества хасидов. В частности, с 11 по 21 сентября действует особый режим въезда и выезда, передвижения граждан по городу.

В микрорайоне паломничества запрещена продажа и использование пиротехнических средств, других взрывчатых веществ, создающих шумовой эффект, а также продажа пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие. Также действует запрет на продажу алкогольных напитков.

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