В подавляющем большинстве желание эвакуироваться выразили более 100 украинцев – это женщины с детьми.

Министерство иностранных дел Украины 25 мая развернуло операцию по эвакуации наших граждан из сектора Газы. Желание эвакуироваться выразили более 100 украинцев.

По последним данным, украинцы уже прошли границу с Египтом. Теперь на автобусах их доставят в Каирский международный аэропорт, говорится в сюжете ТСН.

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В подавляющем большинстве желание эвакуироваться выразили более 100 украинцев – это женщины с детьми. В основном это жены мужей-палестинцев, которые в свое время учились в Украине, нашли здесь любовь и получили украинское гражданство.

Эвакуироваться их заставила непростая ситуация в секторе Газа и постоянные обстрелы. Как пишут СМИ, некоторые из них во время военной операции потерял свои дома, поэтому им уже фактически нечего терять.

Эвакуация украинцев из сектора Газа: видео

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, эвакуацию украинцев из сектора Газа задерживали из-за нарушения обещаний по созданию "коридора безопасности". Но Украина уже давно готова к эвакуации своих граждан и даже выделила на это деньги из резервного фонда госбюджета.

Отметим, что в секторе Газа проживает примерно 1 600 украинцев. Большинство - женщины, состоящие в браке с палестинцами, а также члены их семей.

Что происходит в секторе Газа

В начале мая в Восточном Иерусалиме продолжались столкновения между израильскими полицейскими и палестинцами. Конфликт перерос в ракетные обстрелы с обеих сторон.

Перемирие между Израилем и сектором Газы ХАМАС начало действовать 21 мая, с 2:00. Однако перед началом тишины стороны обменялись обстрелами.

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Автор: Виктория Гордиенко