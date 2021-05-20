Сейчас ведутся переговоры о создании нового "зеленого коридора".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в секторе Газа, где продолжаются боевые действия между армией Израиля и радикальной исламистской группировкой ХАМАС, были нарушены договоренности о "зеленом коридоре" для эвакуации украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в комментарии журналистам.

"Уже мы должны были начать эвакуацию, но были нарушены обещания о создании "коридора безопасности". Поэтому мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы нам дали такой коридор, через который мы сможем вывезти наших граждан в направлении Египта. Из Египта они улетят в Украину" - сказал Кулеба.

"Мы готовы. Единственное, что нас держит - это коридор безопасности", - добавил министр.

Что этому предшествовало

19 мая Кулеба заявил, что МИД рассчитывает эвакуировать из сектора Газа граждан Украины, которые изъявили такое желание, в течение 48 часов. В секторе Газа сейчас находятся ориентировочно 1 тыс. 600 украинцев, из них 127 уже изъявили желание вернуться на родину.

"Мы уже договорились с властями Израиля и Палестинской автономии о "зеленом" коридоре для эвакуации. Уже отработали организационные вопросы с властями Египта ... Если не произойдет каких-то форс-мажорных обстоятельств в связи с обострением конфликта, то, по нашим расчетам, в течение 48 часов такая эвакуация произойдет", - рассказал Кулеба.

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Автор: Виталий Саенко