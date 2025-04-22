Торговые войны, которые сейчас разгораются в мире, приводят к росту цен и сокращению спроса на большинство промышленных товаров, что в свою очередь приводит к сокращению потребления стали. Это угрожает украинским производителям железорудного сырья. Об этом рассказал операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко на Business Wisdom Summit 2025 в Киеве.

Отвечая на вопрос модератора панели о новой торговой политике администрации США, он отметил: "Таможенная политика США влияет на экспорт чугуна, который занимает достаточно большую долю в общем объеме экспорта Метинвеста. Также мы ищем варианты замещения арматуры болгарского производства, ориентированной на американский рынок. Сейчас торговые пошлины не оказывают значительного влияния на компанию, но при негативном сценарии последствия могут быть критическими".

По его словам, обострение торговых войн приведет к максимальному сокращению возможностей для экспорта, и Украина сможет экспортировать продукцию только в Европу. Тогда производители будут вынуждены остановить еще несколько комбинатов в Кривом Роге или сократить производство стали.

Видео дня

"Поэтому прямое влияние таможенной политики незначительно. Но политика взаимных ограничений вызывает у нас большое беспокойство, ведь сейчас около 80% экспорта Метинвеста идет в Европу. Если ЕС отменит льготные условия, введенные после начала полномасштабной войны, украинским металлургам будет очень тяжело работать в условиях довоенных ограничений", - подчеркнул Мироненко.

Напомним, за 5 последних лет крупнейшие металлургические предприятия Украины уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года, уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. При этом 61% от всей суммы налогов, уплаченных металлургами в 2024 году - это доля компании Метинвест. Но в случае роста тарифов государственных монополий бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.

Также Украина в прошлом году заняла 20-е место в рейтинге 71 страны-крупнейших производителей стали. Так, за восемь месяцев 2024 года производство стали в Украине выросло на 30,7% в годовом выражении - до 5,27 млн тонн. Таким образом, нам удалось вернуть 5 позиций - ведь в 2022 году Украина занимала в рейтинге 25 место.