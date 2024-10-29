Командир отдельного батальона ТрО рассказал о своем видении того, как должен происходить набор военнослужащих в ВСУ.

Украина должна перейти на контрактную модель службы в армии вместо мобилизационного процесса, чтобы был соответствующий высокий уровень оплаты и подготовки, считает командир отдельного батальона ТрО ВСУ Владимир "Макс" Максимов.

Это позволит воспитать настоящих профессионалов, которые будут лучше выполнять свою работу, отметил он в интервью "Укринформ".

"Они должны понимать, что будет после того, как они уволятся из армии. И должна быть ответственность возложена также на них, потому что когда ты надел военную форму и ведешь себя неподобающе, тоже должен за это все отвечать", - рассказал Максимов.

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По словам военнослужащего, в Украине должен работать институт военных, чтобы все граждане проявляли к ним уважение и чтобы все понимали, что "без этих людей не будет ничего". "Макс" также заявил, что украинская армия "огромными шагами" начала меняться с 2014 года. Он, в частности, был одним из тех, кто внедрял стандарты НАТО в Национальной гвардии.

"Мы были, возможно, и первой бригадой в Украине, которая нанимала инструкторов. Мы переводили людей из Вооруженных сил, из любых ведомственных войск, которые хотели это все внедрять. Мы вводили свои неписаные правила обращения с оружием, правила тренировки. Рекрутинг, которым теперь все начинают заниматься, мы делали еще в 2016 году", - подчеркнул Максимов.

В интервью командир добавил, что с того момента они приглашали сержантский корпус из США и инструкторы из Израиля, чтобы продемонстрировать украинским военнослужащим, как происходит отбор новобранцев, учения, прохождение стрессовых ситаций. Такая практика, по его словам, "подарила" несколько Героев Украины, которые до сих пор воюют в разных подразделениях.

Максимов считает, что в таких процессах слишком много критикующих, но тех, кто занялся бы внедрением стандартов НАТО в ВСУ с 2014 года — гораздо меньше.

"За последние два года изменилось все очень быстро, потому что война имеет свой темп. Ты успеваешь, реагируешь на изменения, на события. Сегодня - дроны, завтра - арта, послезавтра - танки, там механические уже средства наблюдения и на пультах дроны, которые ездят, стреляют, минируют... То есть с этим нужно идти в ногу, и оно у нас получается, слава Богу", - признал он.

Процесс мобилизации в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине хотят продлить военное положение и мобилизацию. Если их примут, срок действия будет продлен до 7 февраля 2025 года.

Кроме того, рэпер-воин Ярмак высказался о мобилизации в Украине.

"Я не поддерживаю загребание на улице. Я все же уверен, что диалог дает гораздо лучшие результаты. Пример этого - как это происходит в Силах беспилотных систем", - отмечает он.

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