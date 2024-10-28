Действие военного положения в Украине предлагают продлить с 10 ноября сроком на 90 суток.

В ВР зарегистрированы президентские законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

Речь идет о соответствующих законопроектах №№12151 и 12152, тексты которых опубликованы на сайте парламента.

Так, законопроект №12151 предполагается продлить срок действия военного положения в Украине с 05:30 10 ноября сроком на 90 суток.

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Журналисты отметили, что законопроект №12152 предусматривается продлить с 10 ноября срок проведения всеобщей мобилизации на 90 суток:

Таким образом, как следует из законопроекта, оба эти сроки предлагается продлить до 7 февраля 2025 года.

Новости Украины о мобилизации и военном положении - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 23 июля ВР проголосовала за продление срока действия военного положения в Украине до 9 ноября. Парламентом также была продлена на 90 дней всеобщая мобилизация.

Это было уже 12 голосование в парламенте Украины за продление военного положения и мобилизации. 7 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

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